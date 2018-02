Ile Maurice: Badminton - Julien Paul et Kate Foo Kune sur le toit de l'Afrique

À ce stade de la compétition, les badistes mauriciennes devaient aussi disputer la finale du double dames. Si celle-ci fut réservée à l'affrontement entre l'Egypte et les Seychelles, Maurice fut présente dans une autre finale grâce à Julien Paul (n°1) en simple hommes. Stoppé en demi-finale lors de la précédente édition, le Mauricien n'a pas loupé cette occasion de sauter le pas et confirmer son potentiel de champion d'Afrique en battant, en finale, le Nigérian Habeeb Temitope Bello (n°8) en trois sets (21-16, 18-21, 21-13).

Sacrés Volants d'Or africains par le site africabadminton.com pour avoir récolté le plus de points durant la saison 2017, Kate Foo Kune et Julien Paul ont brillé hier soir, dimanche 18 février, à la salle OMS HARCHA Hacéne à Alger où se disputaient les finales des Championnats d'Afrique individuels. Les deux Mauriciens ont été couronnés champions d'Afrique, le 4e titre du genre pour Kate Foo Kune alors que c'est le premier sacre pour Julien Paul.

