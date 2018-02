Ile Maurice: Goodlands - Kris Govinden veut vivre de sa passion

Ce jeune homme a plusieurs cordes à son arc. Outre d'être un peintre, il est musicien. Employé à temps partiel à Zoomania, il a aussi à la maison ses propres animaux dont il s'occupe sept jours sur sept

IL a 34 ans et a tout laissé pour se consacrer à ce qui lui plaisait le plus dans la vie : l'art. Kris Govinden s'est essayé à plusieurs métiers avant d'être peintre et artiste à plein temps. «Mo finn travay bokou plas avan. Mais au final, je suis mon coeur en faisant ce que j'aime le plus», explique-t-il. Aujourd'hui, il veut s'adonner à ce qui lui a toujours tenu à coeur: le dessin, la musique, et s'occuper de ses animaux, car l'habitant de Goodlands en a plusieurs.

Il a étudié les arts au niveau du Higher School Certificate et puis, le Fine Arts au Mahatma Gandhi Institute. Pendant un an et demi, il a travaillé chez Zoomania comme soignant. Maintenant, il le fait à temps partiel. «Je me suis beaucoup attaché à ces animaux et au fil du temps, j'ai développé un autre passe-temps.»

Il a chez lui plusieurs animaux dont il s'occupe quotidiennement: plus de cinq variétés d'oiseaux, deux tortues, deux iguanes et plus d'une vingtaine de poissons. «Mes tortues ont une histoire. Je les ai eues en cadeau, après ma réussite aux examens de fin d'études primaires (CPE)», indique-t-il.

S'il n'est pas avec ses animaux, il est en compagnie de ses toiles, ses pinceaux et ses pots de peinture. Les sujets humains le passionnent. «Pour un portrait A2, il faut débourser dans les Rs 3 000. Mé sa depan lor groser», explique-t-il. Il est conscient qu'à Maurice, vivre de ce métier n'est pas évident. «Napa pou gagn bokou kass ek sa. Mé mo fer li ek tou mo lamour.»

Par rapport à la musique, il joue uniquement de la guitare. «Mo ti met enn posé ek sa. La monn decid rekoumancé», souligne Kris Govinden. Il est d'ailleurs ravi d'annoncer qu'il se produira bientôt sur scène.

Entre ses peintures, ses animaux et sa musique, le jeune homme a aussi un autre passe-temps, celui de se rendre au gymnase chaque matin. Sa vie n'est pas de tout repos, il n'a pas vraiment de temps pour lui, pour se reposer. «Me mo pli korek ek sa routinn la. Dan plass al de gos à droit ek kamarad, mo prefer sa.»

Marié depuis un an, il avoue que sa femme s'adaptait difficilement à ses animaux. «Mais elle a fini par les aimer elle aussi. Maintenant elle m'aide même à prendre soin d'eux.»