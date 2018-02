Tunisie: Bechir Hajri - «Moez Hassane comme Mokhtar Naili !»

Avec son huitième but en Belgique, le Tunisien Hamdi Harbaoui réintègre le Top 20 RFI. Un… Plus »

A l'ESS, il était irrégulier. Il va aider son nouveau club et en tirer bénéfice en même temps. Avec Al Baten, il sera très sollicité, cela va le contraindre à se réveiller. Je trouve également Farouk Ben Mustapha hautement représentatif. Il possède tous les critères qui font de lui un grand gardien, surtout la taille. Toutefois, il doit améliorer son mental.

«J'ai participé au sein des sélections des jeunes à la formation des gardiens du team national «A». A mon avis, Aymen Mathlouthi reste le meilleur, le plus intelligent. Mais il doit être en superforme au Mondial. Son départ en Arabie Saoudite va le pousser à se donner à fond et à ne pas se contenter du strict minimum.

Au sein de l'équipe nationale, l'entraîneur des GB ne fait qu'entretenir la forme et donner des consignes sur des points précis. Il peut tout au plus améliorer certains aspects.

