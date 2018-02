Tunisie: Et si on bousculait la hiérarchie...

Chez nous, il fut un temps où chaque génération de footballeurs enfantait un gardien de but qui marquait son époque. De Sadok Sassi alias «Attouga» à Ali Boumnijel en passant par Mokhtar Naïli et Chokri El Ouaer, que des gardiens de but de légende qui ont écrit en lettres d'or l'histoire du football tunisien.

Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas. Alors que notre équipe nationale s'est qualifiée au Mondial russe, 12 ans après sa dernière participation à une phase finale d'une Coupe du monde, le sélectionneur national semble, à ce jour, hésiter encore lequel choisir pour garder les buts de l'équipe de Tunisie lors du prochain Mondial.

Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la hiérarchie était bien établie. Aymen Mathlouthi était incontestablement le premier gardien de Tunisie avec pour remplaçants Moez Ben Chérifia et Rami Jéridi.

Les dommages collatéraux de la C1 africaine

L'élimination de l'Espérance de Tunis et de l'Etoile du Sahel en Ligue des champions africaine a eu un impact négatif sur la compétitivité des deux premiers gardiens de la sélection.

Si Moez Ben Chérifia a retrouvé son rang de premier gardien de l'EST sous la houlette de Mondher Kebaïer et a repris la compétition depuis, les choses ne sont pas toujours aussi évidentes pour Aymen Mathlouthi qui galère même en championnat saoudien et on ne compte plus les buts qu'il encaisse.

Les choses vont par contre beaucoup mieux pour Rami Jéridi régulier, certes, avec son équipe, mais qui peine à trouver son meilleur niveau.

Entre-temps, une nouvelle génération de gardiens de but sont en train de faire leur bout de chemin dans leurs clubs et ils n'ont pas échappé à l'œil vigilant du sélectionneur national.

Les Makrem Bdiri, Ali Kalai, Achref Krir et Ali Ayari sont convoqués à partir d'aujourd'hui pour un stage de trois jours. La tenue du stage réservé uniquement aux gardiens de but est une prise de conscience qu'il y a un problème dans ce poste.

Exception faite de Krir qui évolue à l'Etoile Sportive du Sahel et Rami Jéridi qui est un habitué de la sélecion, les autres portiers convoqués pour le stage jouent dans des équipes qui n'ont pas fourni de gardiens de but à la sélection nationale ces dernières années.

Et si on bousculait la hiérarchie et on donnait leur chance à Kalai, Bdiri ou encore Ayari qui, chaque semaine, se démènent sans relâche et sortent de grands matches avec leurs clubs.

Et si, pour une fois, on bousculait les codes. Rappelons que lors de la campagne du Mondial de l'Argentine en 1978, Sadok Sassi avait gardé les bois de la sélection nationale lors des qualifications. Cela n'a pas empêché Abdelmajid Chetali de bousculer les codes en alignant Mokhtar Naili lors des trois matches du premier tour. Et cela a bien marché.