Madagascar: Ratefinanahary Emile - Ce médecin aime voyager et faire des découvertes

Les différentes affectations de ses parents lui ont permis d'acquérir une vision claire du vécu quotidien des gens. En tant que médecin, il est en contact permanent avec les différentes couches sociales.

Ratefinanahary Andriandraina Emile, alias Vazaha, né le 29 avril 1969 à Alasora Antananarivo, est un médecin sortant de la Faculté de médecine d'Antananarivo. Il est marié et père de quatre enfants. Il est le fils d'un fonctionnaire et d'une sage-femme. Etant fils de fonctionnaires, Vazaha a presque parcouru toute l'île. En effet, il a obtenu son CEPE à Ambalavao Tsienimparihy, son BEPC à Ambositra et son baccalauréat à Toliara. Ces différentes affectations de ses parents lui ont permis non seulement d'être à la rencontre des gens de diverses régions de la Grande Ile mais aussi de connaître leurs us et coutumes.

Sciences politiques. Ce médecin de formation a été surtout connu pour avoir été à la tête de l'AMDM (Andry ny Mpianatra ho Dokotera eto Madagasikara) de 1997 à1999. Lors de ses études en France, il a été directeur du foyer des étudiants malgaches à Cachan et Arago, Paris. Il a fréquenté également l'université de Créteil Paris 12. En outre, il a fait des études en sciences politiques à Paris et du management public toujours dans la capitale française. Sur le plan professionnel, Ratefinanahary Emile travaille actuellement au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Discipline. Sur le plan politique, après les évènements de 2002, il a adhéré au parti Tiako i Madagasikara. D'ailleurs, il fut un temps où il a été président du TIM Europe. Il reste aussi très actif dans diverses organisations, il est en effet, le président national de l'association « Olona Hasin'ny Tany » (OHT) et du mouvement de rassemblement pour la libération de Madagascar. Quant à ses autres activités, il a pratiqué le karaté et qu'à certains moments il a ravi le titre de champion de Madagascar dans cette discipline sportive, d'ailleurs il est membre de la fédération malagasy du karaté-do. A ces temps perdus, il aime pratiquer le sport, voyager et faire des découvertes. Pour ce qui est de ses plats préférés, il aime le « hen'omby ritra » et le canard sans oublier pour autant les fruits. Ce qu'il déteste dans la vie, c'est l'hypocrisie et ce qu'il apprécie, ce sont les gens honnêtes.