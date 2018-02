Madagascar: Airtel Madagascar - Récompense à la force de vente

Les commerciaux méritants d'Airtel Madagascar ont été primés.

La compétition fait partie de l'esprit qui anime la politique des ressources humaines d'Airtel Madagascar

Airtel Madagascar a primé ses commerciaux auteurs des meilleures performances de vente entre le mois d'octobre et décembre 2017. Plusieurs lots tels qu'un scooter, un écran plat, un smartphone, des sommes en Airtel Money ainsi que des paquets cadeaux... ont été distribués

Les efforts fournis par ses différents collaborateurs durant la période de fin d'année 2017 ont porté leurs fruits. Ces commerciaux véhiculent au quotidien les valeurs de dynamisme, de solidarité et de respect, notamment à travers la recherche permanente d'une expérience client optimale, la mise au diapason des services déployés ainsi que le suivi des normes établies.

« ... Chose promise, chose due. Airtel Madagascar a contribué une fois de plus, au renforcement des liens qui soudent la grande famille Airtel à travers un jeu véhiculant à la fois l'esprit de compétition, la solidarité et l'excellence qui l'anime en tout temps..» s'est exprimé Maixent Bekangba, directeur général d'Airtel Madagascar. En guise des lots intermédiaires, tous les mois, plusieurs paquets cadeaux ainsi que des sommes en Airtel Money ont été offerts aux plus méritants. Jusqu'à 50 commerciaux venant de tous les horizons de Madagascar sont primés mensuellement. Pour leur part, les commerciaux ayant battu tous les records sur trois mois, en termes de quantité et de qualité d'abonnés, ont raflé les gros lots : Tsihoarana Hantanirina, Ravololomihaja Maria Sandia et Ravololoarinoro Zaranirina ont gagné respectivement un scooter ; un téléviseur écran plat et un Smartphone Alcatel Pixi. Et la fête va encore continuer puisque pour la prochaine édition, le DG Maixent Bekangba annonce une voiture comme gros lot.