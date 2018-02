Tunisie: Un choix embarrassant...

-Aymen Balbouli :

Gardien d'expérience, sait jouer avec les pieds et sait mener la défense. Il n'est pas grand de taille , il vient de débarquer à Al Raad Saoudien où il a encaissé 8 buts dans les deux premiers matches , sans oublier le 6-2 d'Al Ahly au Caire. Il n'est pas au top de la forme, et l'effet de l'usure se fait remarquer. Mais en même temps, c'est le capitaine et c'est un joueur très influent aux vestiaires.

-Rami Jeridi :

Lésé par Maâloul selon les supporteurs du CSS, c'est un bon gardien qui n'a pas disputé le début de la saison, et qui n'a pas beaucoup de matches en sélection. Mais il est bon dans les duels aériens, ses arrêts sont souvent décisifs dans les matches à hauts risques. Ses chances ne sont pas très élevées pour des raisons extra sportives.

-Moez Ben Chrifia :

C'est un gardien qui a une carrière honorable à l'EST, mais qui est passé par une période difficile surtout après l'élimination en LC. Petit de taille, il commet des erreurs de placement, mais en même temps, joue avec intelligence et sait, malgré ses erreurs , diriger sa défense. De plus, c'est le préféré de Maâloul qui l'a toujours protégé.

-Farouk Ben Mustapha :

C'est un gardien costaud qui a franchement le gabarit d'un premier gardien. Il joue en Arabie Saoudite, mais son problème est mental. Il n'arrive pas à se concentrer sur sa carrière et cale dans les matches à pression. S'il est bien encadré, il peut vous sortir de très grandes parades grâce à sa morphologie et sa souplesse.

A ce quatuor, on peut rajouter un Moez Ben Hassan, blessé et qui peut être la surprise de dernière minute. Quant à Kalai, Krir et les autres gardiens locaux, ils savent qu'ils n'ont pas de chances pour figurer même dans les trois retenus pour le mondial. Les convoquer et les faire rêver est inutile à notre avis, on sait tous comment ça va se passer.