Madagascar: Judo / Open international de Saint-Denis - Roberto Razakandria se pare de l'or

Les judokas médaillés avec les supportrices malgaches à la Réunion. (Photo fournie).

Cinq médailles ont été remportées par le clan malgache dont une en or, une argent et trois en bronze samedi et dimanche à l'Open international de judo disputé au Dojo régional de Champ Fleury, Saint-Denis de La Réunion.

Une belle moisson. Les judokas malgaches ne rentrent pas bredouilles à la 2e édition de l'Open International de Saint-Denis de la Réunion. 100 %. C'est le résultat des judokas malgaches à l'Open International de Saint-Denis de La Réunion. Les cinq jeunes judokas de l'ESCA ont été tous médaillés. Opposés aux judokas réunionnais, mahorais, mauriciens, rodriguais et français, les combattants de l'ESCA n'ont pas démérité. Roberto Razakandrandria est monté sur la plus haute marche du podium chez les moins de 90 kg. Après un parcours sans faute, il a remporté la médaille d'or chez les moins de 90 kg chez les cadets après avoir survolé Mace Loïc du judo club Avirons en finale.

Même si son adversaire est plus gradé que lui, Roberto a usé de toutes ses techniques pour s'imposer. L'unique représentante féminine, Juane Andriamahenina s'est emparée de la médaille d'argent dans la catégorie cadette des moins de 48 kg. Elle s'est inclinée face à Chabot Nelsy en finale. Les deux autres médailles de bronze ont été acquises par Fetra Ranaivoarisoa en - 73 kg et Eduardo Andrianirina en - 55 kg. Ces deux judokas qui ont battu respectivement en finale de bronze Gilles Coteau et Maxime Longobardi. Malgré sa blessure, Eduardo Andrianirina a assuré sa place sur le podium.

Lors de la journée d'hier avec l'entrée en lice des minimes, Kilian Rakotonanahary a offert la dernière médaille de bronze à la délégation malgache. « Nous sommes satisfaits du résultat, ce qui montre du niveau de nos combattants sur la scène régionale » a expliqué Ranaivoarisoa Andriamaholitiana. Cette délégation malgache de 2018 a amélioré le résultat de 2017 avec une médaille de bronze de plus. Après la compétition du week-end, les judokas malgaches vont attaquer un stage de trois jours du lundi 19 au mercredi 21 février.