Madagascar: BFV / Société Générale - Bonne collaboration avec le ministère de l'Education Nationale

Fréderic Leiritz, DGA de la BFV-SG recevant le certificat de bonne collaboration des mains du ministre Paul Rabary.

Entreprise socialement responsable et engagée vers le développement, la Bfv-Société Générale multiplie les partenariats avec le secteur public. Et avec de bons résultats.

La BFV-Société Générale a reçu le certificat de bonne collaboration du ministère de l'Education Nationale. Une manière pour la banque de réaffirmer son engagement citoyen, à travers une collaboration pérenne et pour un objectif commun : l'éducation en faveur de la productivité économique.

Bancarisation. Ce certificat valorise l'esprit de responsabilité de la grande filiale sur le territoire. Cet accord de partenariat entre les deux parties a débuté en avril 2015 et se poursuit encore à ce jour. Pendant l'année 2017, la BFV-Société Générale a octroyé plusieurs dons pour plusieurs CISCO dont celui d'Ambanja, Ambatondrazaka, Ambositra, Antalaha, Antsirabe, Atsimondrano, Diégo, Mahabo, Maroantsetra, Moramanga et Tsiroanomandidy pour la préparation des examens officiels et l'organisation de sports scolaires. Par ailleurs, la BFV-Société Générale s'implique également dans l'enseignement primaire en accompagnant la bancarisation des enseignants FRAM recrutés en tant que fonctionnaires. En tout et pour tout, 4 vagues d'enseignants FRAM ont été recrutés et intégrés dans la hiérarchie de l'institution publique.

Cette remise de certificat s'est déroulée dans l'enceinte même du ministère de l'Education Nationale Anosy le 08 février 2018 en présence du Ministre de l'éducation, Paul RABARY. Frédéric LEIRITZ, Directeur Général Adjoint de la BFV et des collaborateurs ont saisi cette occasion pour présenter leurs vœux au ministre de l'Education Nationale Paul Rabary. Il a réaffirmé la volonté de la banque d'accompagner le ministère dans ses activités, « Nous sommes fiers de cette marque de reconnaissance, témoin de l'importance d'une collaboration étroite entre le secteur privé et public, la BFV-Société Générale continuera à soutenir autant que possible à l'éducation pour un avenir durable et serein », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l'importance de l'éducation financière de la jeunesse malgache en milieu scolaire.

Innovation. La banque BFV-Société Générale Madagascar est une filiale du groupe bancaire Société Générale. Société Générale accompagne 31 millions de clients particuliers et entreprises dans le monde, place l'innovation et le digital au cœur de son métier pour améliorer en continu les services qu'elle propose. Présente depuis plus de 20 ans à Madagascar, BFV-Société Générale allie solidité financière et stratégie de croissance durable, avec comme ambition : être La banque relationnelle de référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, BFV-Société Générale accompagne toutes les catégories de clientèle : Corporate, PME/PMI, clientèle des particuliers et patrimoniaux, ainsi que les professionnels et investisseurs institutionnels.

La banque dispose actuellement d'un réseau d'agence pertinent de 57 agences, 5 espaces premier et 5 centres d'affaires sur tout le territoire malgache et emploie plus de 850 collaborateurs. Acteur citoyen et engagé, BFV-Société Générale valorise au quotidien dans sa démarche, le soutien en faveur de l'éducation et de l'insertion professionnelle, ainsi que l'appui au développement de la jeunesse malgache grâce notamment au mécénat artistique, sportif et culturel.