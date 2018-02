Madagascar: Judo / Sommet national kata - Les judokas d'Hakudokan raflent les mises

Les judokas du club Hakudokan ont survolé la 2e édition du Championnat de Madagascar de kata en raflant tous les titres en jeu samedi dans la petite salle du Palais des Sports Mahamasina.

En Nage no kata, Tarimy Rabemasoandro et Rija Ratovona ont été sacrés en totalisant 761 points. Zoniaina Ranaivoson et Ony Rasamimanana du club de judo de Saint-Michel, tenant du titre engrangeant 732 points finissent à la deuxième place. Tarimy accompagné par Vola Raoelison s'impose en « kata me no kata ». Ils totalisent 465 points devant Zoniaina Ranaivoson et Ony de Saint-Michel avec 442 points. Dans le challenge des ceintures marrons et noires, Damiella Nomenjanahary de CCS chez les plus de 57 kg, Mireille Ifaliana Andriamifehy chez les moins de 57 kg de l'Esca se sont illustrées du côté des dames.

Le club de CSF a réalisé un très doublé du côté des hommes grâce à la belle prestation de Raliterasolo Ramalanjaona (plus de 73 kg) et Sebany Moravily (-73 kg). Comme annoncé dans notre précédente édition, la grande famille du judo malgache a célébré le« KagamiBiraki 2018 »ou le nouvel an dans la tradition japonaise. Comme en 2017, l'Ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara était présent aux côtés des nombreux judokas, parents et férus de cet art martial japonais.