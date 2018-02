Burkina Faso: Cinema burkinabé - Le réalisateur Idrissa Ouédraogo n'est plus

C'est par un communiqué de l'Union nationale des cinéastes du Burkina (UNCB) que nous venons d'apprendre la mort du réalisateur burkinabè Idrissa Ouédraogo qui s'est illustré dans le monde du cinéma dans les années 1980-1990. Le décès est survenu le dimanche 18 février 2018 aux environs de 5h 30mn, à la clinique du Bois à Ouagadougou. Mais qui est cet homme ?

Idrissa Ouédraogo est réalisateur, producteur et scénariste burkinabè. Il est né le 21 janvier 1954 à Banfora, au Burkina Faso.

Titulaire d'un Baccalauréat série B, il obtient un Diplôme d'études générales après avoir entamé des études en cinématographie, à l'Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou (INAFEC). Après avoir séjourné à Kiev en URSS, il a obtenu un DEA (Diplôme d'études approfondies), option cinéma à l'université de Paris I Sorbonne.

Alors qu'il était fonctionnaire à la Direction de la production cinématographique du Burkina en 1981, il sort diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC, Paris) en 1985. Dans sa carrière de réalisateur, Idrissa Ouédraogo a réalisé plusieurs courts métrages, documentaires avant de passer aux longs métrages.

Dans son œuvre, un certain équilibre existe entre l'authenticité documentaire et la fiction. Son premier court métrage, Poko, lui a valu le Grand prix du FESPACO en 1981. Les courts métrages du réalisateur sont, entre autres, Les Ecuelles (1983), Les Funérailles du Larlé Naaba (1984), Ouagadougou, Ouaga deux roues (1985) et Issa le tisserand (1985).

Le premier long métrage de Idrissa Ouédraogo, Le Choix, est sorti en 1986. S'en sont suivis Yaaba (1988) qui a reçu le Prix de la critique au Festival de Cannes 1989 et Tilaï (1990), le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 1990, le Grand Prix du FESPACO 1991 et l'Etalon de Yennega en 1991, Karim et Sala (1991), Samba Traoré (1992), Le Cri du cœur (1994), Kini et Adams (1997) et La Colère des dieux (2003).

Le cinéaste a aussi réalisé plusieurs moyens métrages, a participé au film collectif de réflexion sur l'attentat terroriste de New York du 11 septembre 2001 et à la réalisation de plusieurs séries télévisuelles dont Kadi

Jolie, une série télévisuelle pour les télévisions africaines. Idrissa Ouédraogo a été membre du jury de divers festivals internationaux, notamment de Venise, Tokyo, Amiens et du Musée de l'homme à Paris et a animé plusieurs conférences à travers le monde.

De la France (Université Paris VIII Nanterre, Musée de L'Homme) aux Etats-Unis (Université de Harvard, Université de New York), en passant par le Burkina Faso (Université de Ouagadougou).

En outre, en théâtre, il a mis en scène La tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire, pour la Comédie française (Paris). Idrissa Ouédraogo est Commandeur de l'Ordre national burkinabè et Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres français.