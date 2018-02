Madagascar: Miarakap - BNI Madagascar, partie prenante

Miarakap, premier fonds d'investissement à impact dédié au financement et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up malgaches, a réuni récemment ses partenaires et actionnaires pour la souscription en capital de son premier tour de table, mené par Emmanuel Cotsoyannis et le groupe Investisseurs & Partenaires, avec le soutien de la Coopération monégasque.

Le premier fonds d'investissement à impact direct au financement et à l'accompagnement des PME et des Start-up à Madagascar est né. Rappelons que Miarakap a pour mission de soutenir le développement d'un tissu dynamique d'entreprises malgaches pérennes et de promouvoir l'esprit entrepreneurial en apportant aux start-ups et aux PME malgaches les plus dynamiques, un financement adapté et un accompagnement personnalisé pour leur permettre de réaliser leurs projets de croissance.

Innovante. Face aux difficultés de financement auxquelles sont confrontées la plupart des PME malgaches, Miarakap ambitionne d'apporter une solution de financement innovante, spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des PME. « Miarakap s'adresse aux PME et aux start-ups à fort potentiel de croissance ,issues de tous les secteurs d'activité et régions de Madagascar, dont les besoins en financement se situent entre 50 millions et un milliard d'Ariary. Il renforce les fonds propres et devient actionnaire minoritaire des entreprises, généralement pour 5 ans, et assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins de chaque société (formalisation de leur gestion, renforcement de leur organisation, montée en compétences techniques et accélération de leur développement commercial) » explique Emmanuel Cotsoyannis, un de ses fondateurs.

Expérience. La BNI Madagascar figure parmi les financeurs de Miarakap. Au-delà des aspects purement financiers du projet destiné à investir dans le capital de petites et moyennes entreprises à fort potentiel, la quête d'impacts économiques, sociaux et environnementaux pérennes pour le pays a séduit la banque et l'a amenée à prendre très rapidement la décision de faire partie du premier fonds d'investissement de ce type à Madagascar. En tant que première banque Malgache, par les Malgaches, pour les Malgaches, BNI MADAGASCAR apportera à Miarakap et aux entreprises dans lesquelles celle-ci investit ses capacités financières et son expérience de l'environnement et du tissu économique des régions de Madagascar. La BNI MADAGASCAR démontre ainsi à nouveau sa volonté et son aptitude à participer au développement d'un tissu dynamique d'entreprises malgaches pérennes et à la promotion de l'esprit entrepreneurial, déjà démontrées par 15 années d'organisation du Trophée BNI du Jeune Entrepreneur.