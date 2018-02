Madagascar: Scoutisme féminin, journée de la pensée - Mesurer l'impact des actions

Elles étaient près d'un millier à avoir participé samedi dernier au CDA Andohatapenaka, la célébration de la journée de la pensée, placée cette année sous le thème « Impact ».

L'occasion pour ces jeunes scoutes de mesurer les impacts de leurs actions sur leur vie et surtout sur celle des autres et de leurs communautés. En effet, les jeunes filles faisant partie du scoutisme féminin débutent vers l'âge de 6 ans et poursuivent le chemin, à vie. Le scoutisme leur transmet des valeurs et un état d'esprit qu'elles mettent en pratique au quotidien et partout, pour le bien des autres et celui de leur pays.

C'est ainsi qu'on leur incite à faire « une bonne action, chaque jour ». C'est alors le fruit de ces actions sur ceux qui en ont bénéficié, qui ont été mesurées lors de la journée de la pensée. Aussi, les jeunes scoutes des branches jaune (Sampana mavo) et verte (Sampana maitso), respectivement âgées de 6 à 9 ans, et de 10 à 14 ans, comptent parmi leurs bonnes actions, la distribution de fournitures scolaires aux enfants issus de familles vulnérables.

Quant aux jeunes filles de la branche rouge (Sampana mena), âgées de 15 à 22 ans, leurs activités au service de la nature et de l'environnement figurent en bonne place dans ces « impacts ». Elles ont mené des activités de reboisement en mettant en terre 500 jeunes plants d'arbres fruitiers, dont 400 à Analamahitsy et 100 à Ampangabe. Ces activités de reboisement qui ont déjà débuté le 8 février 2018, se poursuivront en mars à Sahafanilo. Elles comptent parvenir à planter 2 000 jeunes arbres cette année.

Le mouvement scout féminin à Madagascar regroupe les scoutes catholiques « Fanilon'i Madagasikara » ; les scoutes protestantes « Mpanazava eto Madagasikara » et les scoutes œcuméniques « Kiadin'i Madagasikara ». Le scoutisme féminin compte actuellement 50 000 membres à Madagascar. A l'échelle mondiale, le scoutisme féminin rassemble plus de 10 millions de membres. Rappelons que la journée de la pensée est célébrée tous les ans le 22 février, anniversaire de la naissance du fondateur du mouvement scout Robert Baden-Powell et de son épouse Olave, première cheftaine guide, qui ont ainsi le même jour d'anniversaire.