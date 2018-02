Madagascar: Des morts de trop

Cette tragédie qui a frappé toute une famille à Ampamarinana nous bouleverse tous car elle nous met en face de cette fatalité qui peut survenir à tout moment.

Le drame est d'autant plus poignant que l'on peut s'identifier à ces victimes. Il s'agit de personnes comme vous et moi qui ont été surpris dans la quiétude de leur maison. Les Malgaches sont aujourd'hui dans la peine car ce sont un père, une mère et des enfants qui ont été broyés par ce rocher. Ce n'est hélas pas la première fois qu'un tel événement tragique se produit dans la capitale.

Les pluies torrentielles qui sont tombées sur la capitale ces derniers jours ont été la cause de nombreux éboulements. Les infiltrations qui ont fragilisé les habitations peu solides vont certainement provoquer l'effondrement de ces dernières. Cela entraînera d'importants dégâts matériels et peut-être aussi des pertes de vie humaine. Mais c'est cette tragédie survenue le week-end dernier qui nous fait ressentir la gravité de la situation de la capitale. On se demande pourquoi des habitations ont pu être construites sur cet endroit alors que les immenses rochers d'Ampamarinana se trouvaient en surplomb.

Le plan d'urbanisme d'Antananarivo n'a certainement pas prévu l'interdiction de construction de bâtiments à cet endroit. Aujourd'hui, le drame est survenu et on ne peut que se lamenter sur le sort de cette petite famille qui a été ensevelie sous les décombres de sa maison. Le Premier ministre et certains membres du gouvernement venus témoigner leur compassion aux proches des victimes, n'ont pas manqué de souligner l'urgence de l'évacuation des lieux, reconnaissant ainsi les carences des autorités dans ce domaine.

L'affliction manifestée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux montre que c'est un deuil qui est partagé par de nombreux Malgaches. Ce drame interpelle les autorités et doit leur faire prendre conscience de leur responsabilité envers leurs concitoyens. Il s'agit de la mort d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Ce sont des morts de trop.