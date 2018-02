Madagascar: Ampamarinana - Sept morts et huit blessés dans la chute d'un énorme rocher

Véritable tragédie dans la haute ville d'Antananarivo, la nuit du samedi 17 février.

La chute d'un énorme rocher du haut de la falaise d'Ampamarinana a provoqué une énorme panique dans le quartier d'Andohalo et ses environs. Cette grosse pierre dont la taille est comparable à celle d'un car de marque Mercedes Sprinter, est tombée sur trois maisons d'habitation dont deux ont été entièrement détruites et la troisième partiellement. Le bilan fait état des sept morts (deux adultes et cinq enfants) et huit blessés. Selon les témoignages des habitants du quartier, Le drame s'est produit vers 20 heures 15 minutes, juste au moment où une pluie orageuse tombait sur la capitale.

Tout d'un coup, des fortes détonations suivies de vibrations ont retenti dans les environs. « Nous ne nous sommes rendus compte de ce drame que lorsque nous avons entendu des cris d'alerte », mentionne un habitant du quartier qui affirme être parmi les personnes venues en premier sur le lieu du drame. Il affirme avoir vu deux maisons totalement écrasées par le gros rocher. Des membres du « fokonolona » ont commencé à évacuer les victimes avec les moyens du bord, quand des sapeurs-pompiers de la caserne de Tsaralalàna appuyés par des militaires du corps de la protection ont débarqué quelques minutes plus tard. Vue l'importance des dégâts, l'opération de secours a duré toute la nuit. Heureusement que les blessés ont été sauvés à temps. Mais, les corps sans vie d'un adulte et d'un enfant n'ont été retirés des décombres que le matin.

Une famille entière. Selon les informations qui nous sont parvenues, une famille entière (un couple âgé de 36 et de 30 ans et ses deux enfants) a péri dans cet accident. On nous a appris que l'une des victimes est une enseignante du préscolaire à l'EPP de Mahamasina Sud. Une autre est un élève de l'EPP de Mahamasina Est. C'est pourquoi, le ministre de l'Education nationale Paul Rabary a pris la décision d'octroyer une salle pour la veillée funèbre à l'INFP (ex-Ecole normale) à Mahamasina.

Hier, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana et le ministre d'Etat chargé des Projets présidentiels et de l'aménagement du territoire, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa se sont rendus à Ampamarinana pour constater de visu le drame tout en apportant leur soutien aux familles éplorées. Lors de cette visite, ces membres du gouvernement ont réitéré la nécessité de la prise de mesure pour qu'une tragédie de ce genre ne se produise plus. Telle que l'évacuation immédiate des habitants des endroits à haut risque sur la Haute-ville durant la période de pluie. Il est à noter que le même phénomène avait déjà eu lieu dans ce quartier en 2016 où six personnes d'une même famille ont été tuées dans l'effondrement de leur maison.