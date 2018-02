Madagascar: Cross-country / Championnat de Madagascar - Tsima Tahinjanahary et Mbolatiana Ramiandrisoa sacrés

Ils ont dompté les cadors et s'offrent du titre national 2018, Tsima Tahinjanahary et Mbolatiana Ramiandrisoa sont les deux nouveaux maitres du cross-country local.

La relève se pointe à l'horizon. Le championnat de Madagascar de cross-country disputé samedi dans la ville d'Arivonimamo a vu le sacre des jeunes Mbolatiana Ramiandrisosa de la CNaPS et Tsima Richard Tahinjanahary du Cosfa. Ils ont signé leur premier titre national. Distancé par les vedettes Mampitroatsa du Cospn de Boeny, Jean de La Croix Rakotomalala de l'AS Crown tout au long de la course, Tsima Tahinjanahary a su gérer de bout en bout sa course.

Triplé. Pour sa première participation au championnat, il a faussé tous les calculs. Au terme d'un sprint rageur au dernier tour, il s'est imposé en bouclant la course en 35'17". Tsima âgé tout simplement de 24 ans a réalisé ainsi un triplé après son titre aux championnats de la section Tana-ville et la ligue d'Analamanga. « Je suis parti sur mon rythme. J'ai su gérer ma course et je voulais rester derrière les prétendants avant de prendre la tête de la course », a déclaré le nouveau jeune champion. Mampitroatsa termine deuxième en réalisant un chrono de 35'17" et Hajanirina Andriamparany complète le podium avec un temps de 35'19". Du côté des dames, la jeune Mbolatiana Ramiandrisoa a survolé toutes ses adversaires. Elle a bouclé la course en 44'35" devant Marthe Ralisinirina (44' 45"). Sehenomalala Raharinirina finit à la troisième place créditée d'un chrono de 46' 01". Chez les juniors, Françoise Rasoanirina de l'Académie Nationale des Sports, (26'20") du côté des filles et Heriniaina Elisé Rakotondrainy de l'AS Crown Vakinankaratra (28'47") du côté des garçons ont été sacrés. Les deux champions chez les juniors défendront la Grande île aux championnats d'Afrique région 5, prévus se disputer à l'Ile Maurice le 24 février.

Légende photo : Le podium du cross-country chez les seniors hommes.

Résultats

Senior hommes (10 km)

-1er : Tsima Tahinjanahary (Cosfa ) : 35'10"

Senior dames (10 km)

-1er : Mbolatiana Ramiandrisoa (CNaps) 44'45"

Junior garçons (8 km)

-1er : Heriniaina Elisé Rakotondrainy ( As Crown Vakinankaratra ) : 28'47"

Junior filles (6 km)

-1er : Françoise Rasoanirina ( CAF Haute Matsiatra ) : 26'20"

Cadets (6 km)

-1er : Herison Rasoloniaina (CNaps) 22'24"'

Cadettes (4 km)

-1ère : Sidonie Francky Raharimondinina (CALAC Alaotra Mangoro) : 17'27"

Minimes garçons (4 km)

-1er : Nirina Anthonio Andrianantenaina (CAAM Amoron'i Mania ) 14' 52"

Minimes filles (2 km)

-1ère : Santatra Razafindramaro (3fans) 8'01"