Madagascar: Toliara / Affaire Tinah - La famille du prévenu réclame l'arrestation du copain de la victime

La famille du prévenu exprimant ses doléances. Photo Charles Raza.

En attendant le dénouement de l'affaire dans laquelle la jeune Tinah a perdu mi-novembre 2017, la famille du prévenu, arrêté dans cette affaire, exige l'arrestation du petit ami de la victime. Pour le moment, celui-ci a toujours été considéré comme lui aussi, une victime, d'autant plus que c'est sa copine Tinah qui a reçu une balle en plein dans l'œil. Ce prévenu est en détention préventive car après le drame, il a pris la fuite vers Antananarivo dans la voiture du petit ami de la victime. Tous les soupçons pèsent jusque-là sur celui qui allait plus tard, être arrêté et actuellement en détention. Mais ce n'est pas si simple et c'est pour cela qu'aucune décision de justice n'est sortie jusqu'à ce jour.

Hésitation qui permet à la famille du prévenu de réclamer l'arrestation du copain de la victime. Selon les déclarations du prévenu et de son équipier, l'arme appartiendrait à ce petit ami de la victime et c'est avec cela qu'il menaçait tout son entourage. C'est en se disputant avec l'arme que le coup serait parti, selon le prévenu, et causé le décès inopiné de Tinah qui n'avait rien à voir avec la querelle entre le prévenu et le petit ami de la victime. Alors cette révélation fait rebondir l'affaire de nouveau.

Ainsi donc, n'est pas victime celui qu'on croyait l'être jusque là, et c'est la raison pour laquelle la famille du prévenu exige l'arrestation du petit ami. L'affaire est loin de s'arranger d'autant plus que la famille de Tinah qui ne voulait pas d'arrangement avec la prévenue, a finalement cédé et touché le pactole, « à condition que le travail de la justice continue, et connaître le vrai coupable » entre ce prévenu et le petit ami de la victime. Affaire à suivre...