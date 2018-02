Tunisie: Mohieddine Habita - «Le n°1 doit être moins perméable au regard extérieur!»

interview

Pour moi, la référence, c'est Sadok Sassi, alias le grand et inégalable Attouga. Outre ses réflexes détonnants, il fournissait un travail important dans la relance et le jeu au pied.

Il jouait dans un grand club, le CA, où on n'avait parfois qu'un arrêt ou deux à faire par match. Ce n'est pas évident et il le faisait très bien!

C'est un gardien qui dégageait beaucoup d'assurance et de maturité. Vous savez, Nabil Maâloul est confronté à une donne importante. Il doit choisir sur le court et non sur le long terme.

Il n'agit pas au feeling, par souci de diplomatie et de loyauté envers tel ou untel qu'il connaîtrait parfaitement.

Il n'agit que par rapport aux performances en club et en sélection point barre. Je sais qu'il a sa propre idée sur le n°1 appelé à jouer les trois premiers matchs du Mondial.

Viendra par la suite le temps, après la campagne russe, d'opérer un passage de témoin en douceur. Ça traversera forcément l'esprit du sélectionneur par la suite. L'heure n'est plus aux expérimentations.

Il faut avoir des certitudes et des constantes. Je pense que c'est le cas au sein du Team Tunisie. Personnellement, je n'ai pas une idée exhaustive sur les qualités des gardiens internationaux du moment. Mais je pense que pour émerger et sortir du lot, le n°1 doit prendre de la place dans la cage et se montrer agressif sur l'attaquant.

Il doit avoir une personnalité très affirmée, car c'est le patron de sa défense. Bref, il doit être très fort mentalement et moins perméable au regard extérieur. D'autres aussi ont besoin d'assurance.

La clé pour qu'ils s'expriment complètement, c'est le regard posé sur eux. Ils ont besoin de sentir cette confiance».

«Je pense que notre portier n°1 doit se montrer décisif comme jamais avec l'équipe de Tunisie. C'est réducteur et simple mais c'est ce qui lui est demandé.

Ses arrêts réflexes lui permettront de construire son statut de titulaire et de renforcer sa légende s'il assure et rassure. Changer totalement d'environnement

peut aussi avoir une incidence sur la carrière du portier. Il faut comprendre par là que la stabilité est importante en ce sens.

Il y a aussi la régularité comme source de reconnaissance.

Car il suffit qu'un gardien international ne joue plus avec son club pour qu'il soit reconsidéré par le sélectionneur.

Vous savez, le gardien de but est un footballeur à part.

Il l'a toujours été et le restera à jamais. Parce qu'il porte un autre maillot que le reste de son équipe et surtout parce qu'il est ganté et autorisé à se servir de ses dix doigts pour faire autre chose que des remises en jeu.

Avouez que cela fait beaucoup pour un seul homme! Je pense également que le dernier rempart d'une équipe de football ne peut plus être petit de taille.

C'est incongru même. Notamment en Coupe du monde où un portier de taille normale n'aura pas les qualités requises pour résister dans les airs face aux rugueux et meilleurs attaquants de la planète. Bref, c'est devenu indispensable.

La tendance est la même. Globalement, les gardiens des clubs qui comptent sont grands. Très grands même !

Si l'évolution de la taille des gardiens a suivi celle de l'homme moyen, il n'en reste pas moins que les «très grands» sont aujourd'hui sur-représentés dans le quorum des portiers.

Cela doit faire partie d'un cahier des charges même.

Il faut un gardien grand et athlétique. Puis, il doit sentir le football car son sens de l'anticipation fait la différence.

Il faut comprendre que même la génétique vient par-dessus cela. En effet, le portier international tunisien titulaire doit représenter la technique à l'état. C'est tout cela qui doit faire sa force.

La taille, c'est aussi la cerise sur le gâteau. Car des grands qui ne savent pas sauter, on peut en citer un paquet !

Faire 1 mètre 98 n'empêche pas de se faire lober sur sa ligne ! Finalement, je dirais que la différence entre la victoire et la défaite en Russie dépendra souvent du gardien de but.

Notre portier devra être rassurant, agressif et prévoyant.

Le portier « fuoriclass », c'est le portier qui participe avec sa défense, qui est bon dans le jeu au pied, qui excelle sur sa ligne et propre dans le jeu aérien. C'est le profil idéal.

Être gardien international et inamovible, c'est aussi être constamment sous pression. Comment la gérer ?

La psychologie est une donne très importante à gérer.

C'est à travers la répétition des gammes quotidiennes à l'entraînement, des échanges que l'on peut avoir avec l'entraîneur des gardiens, par cette faculté à reproduire des routines et en analysant ses erreurs que l'on parvient à surmonter la pression en devenant maître de sa surface».