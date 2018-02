Tunisie: Ghazi Limam - «Le poste de gardien international doit connaître la hiérarchie»

Sinon, il va avoir beaucoup de mal avec les ballons en retrait ou les relances. Nous projetons de nous mesurer au « must » du football mondial avec des oppositions face à l'Angleterre et la Belgique.

Nous avons besoin d'un dernier rempart qui puisse carrément sauver son équipe avec de grandes interventions, comme l'ont fait antérieurement les Mokhtar Naïli et Chokri El Ouaer en Coupe du monde.

Pour moi, un gardien de but doit surtout savoir être un leader et relancer les attaques. Choses que font très bien Casillas ou Victor Valdés, pour en nommer quelques-uns.

Maintenant, notre futur n°1 en Russie doit prendre de la bonne graine. Il doit être vif, excellent sur la ligne et dans ses sorties aériennes et, en plus, être très habile du pied.

Vous savez, ce qui est important pour un gardien, c'est de rester imperturbable, d'avoir un moral à toute épreuve, en particulier quand il commet des erreurs , de positiver...

Le gardien est plus sous les projecteurs que les autres joueurs, donc plus exposé aussi aux critiques, surtout quand il se retrouve sous les feux de la rampe lors d'une phase finale de la Coupe du monde, événement suivi par la Terre entière.

Bref, le n°1 du team Tunisie doit être un portier qui se démarque. Il doit être fort dans tous les aspects du jeu et doit avoir un mental hors du commun.

En clair, une réussite au Mondial sera en partie due aux performances du gardien de but».

«De la personnalité et de l'audace!»

«Un autre aspect n'est pas aussi à dédaigner. Le dernier rempart du team Tunisie doit un être un modèle pour ses pairs et ses coéquipiers. Exit les gardiens excentriques et les têtes brûlées!

Il faut juste avoir de la personnalité et de l'audace.

Je dirais que l'aspect mental est probablement celui qui doit prédominer chez un gardien de but international.

Ce faisant, oui, il y a les habiletés propres, contrôle du ballon avec les mains, comment le repousser efficacement, contrôle avec les pieds aussi, réflexes, stature, etc., mais le mental prend une énorme place dans les succès d'un gardien de but international.

Sur ce, notre portier n°1 doit garder la tête froide, rester concentré quand il ne se passe rien de son côté, car il suffit d'une seule montée bien faite pour changer l'allure d'un match.

Une bonne lecture du jeu aussi. Notre dernier rempart devra remettre le ballon de la façon la plus efficace possible à son équipe, ce qui n'est pas fait souvent pour certains.

C'est primordial et même vital quand on joue la Belgique et l'Angleterre. Oui, c'est un rôle ingrat, mais combien gratifiant quand un portier est assez bon pour changer le cours d'un match à lui seul en Coupe du monde. Voilà, quitte à me répéter, le mental est un facteur prédominant, en plus des capacités athlétiques, physiques et habiletés.

Enfin, et c'est important de le noter, chaque sélectionneur a sa façon de procéder. Je pense que les choses doivent êtres claires. Je considère à titre personnel que le poste de gardien doit connaître la hiérarchie. Il y a un n°1, un n°2 et un n°3. Après, est-ce que ça peut bouger? Ça dépend.

Cela dit, si une question sur cette hiérarchie est actuellement d'actualité, c'est de toute façon qu'un doute existe, surtout avec les prestations en demi-teinte de Aymen Balbouli.

Il se pourrait que Farouk Ben Mustapha et Moez Ben Cherifia soient relancés. Ce qui ne serait pas anodin. Sauf que le sélectionneur Nabil Mâaloul peut rester catégorique concernant les statuts de l'un et de l'autre. En dernier ressort, le dernier mot lui revient ! »