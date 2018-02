Tunisie: Ali Boumnijel (ancien gardien et capitaine de l'EN) - «Balbouli au-dessus du lot, Krir la révélation»

Au sujet du «keeper» n°1, je reste convaincu que Balbouli est le mieux placé, compte tenu de son expérience consommée, son charisme, son riche vécu et son impact certain sur ses coéquipiers et dans les vestiaires.

Je profite de l'occasion pour mettre en relief le potentiel énorme de Krir qui sera, à n'en point douter, le gardien de l'avenir, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas vu un gardien doté d'autant de qualités technique, physique et athlétique, il a une marge de progression intéressante, c'est à lui de se montrer suffisamment ambitieux pour passer à un palier supérieur et postuler à une brillante carrière, surtout qu'il a la chance de pouvoir évoluer au sein d'une grande équipe comme l'Etoile avec laquelle il aura la chance de faire étalage de son talent lors des compétitions continentales qui pourront lui permettre de densifier ses capacités et son expérience.

De plus, ce qui est fondamental d'ailleurs, c'est qu'il est doté d'un sérieux et d'une correction exemplaire, autant de qualités humaines qui constituent un gage de réussite dans une carrière de gardien de but qui impose un mental et une densité psychologique nettement plus accrue par rapport à un joueur de champ».