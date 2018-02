Nigeria: Le conflit entre éleveurs et agriculteurs s'enlise

On connaitra ce dimanche les qualifiés dans le groupe A du Tournoi UFOA B dames pour les demi-finales. Une… Plus »

L'Eglise, qui soutient les communautés Tiv, affiche un certain scepticisme. Pour Moses Iorapuu, le directeur de la communication du diocèse de Makurdi, cette opération militaire arrive bien trop tard : « Le gouvernement fédéral a annoncé la date du début de cette opération et sa durée.

Ces violences ont instauré un climat de défiance et de colère. Le tout, dans un territoire déjà animé par des politiques en campagne électorale. L'armée a donc entamé une opération militaire prévue pour six semaines afin d'apaiser les tensions.

Les gens étaient affolés et couraient dans tous les sens. Nous avons préféré fuir. Ils occupent notre village. Si vous allez là-bas, vous les verrez avec leurs vaches ». Comme tant d'autres, Philip s'est enfui avec sa famille, sans avoir le temps de plier bagage. Pas question de retourner dans son village, où dit-il, « des milices et des éleveurs dictent leur loi ».

Philip fait la queue pour obtenir un sac de riz. Ce matin, des humanitaires sont venus distribuer des vivres et des habits dans un centre occupé par de nombreux réfugiés. Il y a quelques semaines, Philip cultivait encore du manioc, de la patate douce et du mais dans son champ.

