Tunisie: Lamine Ben Aziza - «Je vois Bdiri et Kalaï les plus en forme»

Actuellement, il est plus que probable que Balbouli, Ben Chrifia et Ben Mustapha vont être au Mondial. Mais les questions ne manquent pas, Balbouli a déjà encaissé huit buts en deux matches, Ben Mustapha est irrégulier et Ben Chrifia n'est plus stable et porte la responsabilité des buts encaissés par l'Espérance Sportive de Tunis.

Je pense que Maâloul a vu juste de convoquer Bdiri de l'USMonastir et Ali Kalaï de la JSK. Ces deux gardiens sont très en forme et ont confirmé leurs qualités face aux attaquants adverses. Il se peut que le sélectionneur national change d'idée surtout que les exemples ne manquent pas.

En 1978, j'étais avec Attouga les deux gardiens titulaires pour le Mondial 78. Il a fallu que j'encaisse 4 buts face à la JSK à Sousse et Attouga en a pris autant face à la Hollande pour que Chetali change d'avis et fasse appel à Naïli qui a fait un bon Mondial 78.

Je crois qu'avec les matches amicaux et les stages, Maâloul aura tout le temps pour avoir une idée claire sur le poste de gardien.

A mon avis, Kalaï et Bdiri méritent amplement une chance en dépit de l'expérimenté Balbouli, qui semble conserver une longueur d'avance sur ses coéquipiers. L'ex-gardien de l'Etoile possède plus de personnalité sur le terrain et a assez d'autorité sur ses coéquipiers en défense».