Tunisie: Chokri EL-OUaer - «Il est encore tôt pour trancher la question»

Avec son huitième but en Belgique, le Tunisien Hamdi Harbaoui réintègre le Top 20 RFI. Un… Plus »

Mais, en général, dans le poste de gardien de but, on est un bon gardien ou on ne l'est pas. Seulement, parfois le travail scientifique et intensif peut donner ses fruits quant à l'amélioration des prestations d'un gardien qui s'accroche.

En effet, il y a des joueurs qui grandissent dans les missions ardues d'autres -- beaucoup plus en vue lors des éliminatoires -- peuvent disparaître bizarrement. C'est une question de caractère, de détermination et de dépassement de soi.

Ces trois gardiens sont d'un niveau juste moyen et ont tous connu des moments de baisse de régime, ces derniers mois. Cette situation risque fort de semer le doute chez eux et d'affecter davantage leur rendement.

«C'est très difficile de trancher catégoriquement à ce sujet en raison du niveau très rapproché des gardiens de but sélectionnés jusqu'à présent par Nabil Maâloul. Il n'y a personne dont la valeur dépasse, ne serait-ce que de peu, celle des autres. Je parle bien évidemment de Aymen Balbouli, Moez Ben Chrifia et Farouk Ben Mustapha.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.