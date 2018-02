Un but partout à Yaoundé au termes du match retour. Mais avantageux pour le Cameroun qui avait… Plus »

Membre du Groupe de la Banque islamique de développement (GBID), la SID soutient le développement économique et encourage le développement du secteur privé dans ses pays membres en fournissant des facilités de financement et / ou des investissements conformes à la Chari'a. Il fournit également des conseils aux gouvernements et aux organisations privées pour encourager la création, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées. La SID est noté AA / F1 + par Fitch, Aa3 / P1 par Moody's et A + par Standard & Poors.

M. Khalid a ajouté "Je crois qu'il y a un énorme potentiel de croissance dans nos pays membres et beaucoup de bonnes opportunités attendent l'intervention de la SID, car la stratégie du Groupe de la BID se tourne davantage vers le développement du secteur privé en tant que catalyseur pour le développement durable. Avec la 2 ème augmentation générale du capital de la SID, son solide profil financier, ses notations de crédit et son personnel expérimenté, la SID est bien placée pour jouer un rôle clé dans le succès de la stratégie du secteur privé de la Groupe de la BID.

A cette occasion, M. Khaled Al Aboodi a déclaré «Je suis profondément honoré d'avoir occupé le poste de PDG de la SID et travaillé avec un personnel talentueux et dévoué pour réaliser la mission de la SID de devenir une institution multilatérale islamique de premier plan desservant les pays membres».

