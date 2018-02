Tunisie: Création d'un centre spécialisé dans les TIC

Avec son huitième but en Belgique, le Tunisien Hamdi Harbaoui réintègre le Top 20 RFI. Un… Plus »

Il se composera a priori de 31 bureaux et d'une grande salle de conférences. «TIC centre» aura pour mission de favoriser l'investissement dans le domaine des TIC et de dynamiser l'économie dans toute la région.

Présenté à l'assistance par le directeur des études économiques et administratives des affaires, ce projet créera plus de 200 postes d'emploi.

Hier, les membres du conseil d'administration de la société de développement et d'exploitation du parc ont tenu une séance de travail au cours de laquelle il a été convenu d'approuver et de donner leur accord pour la création d'un centre technologique spécialisé dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Une occasion qui a permis au PDG de ce parc, Chaouki Friaa, de donner un aperçu à la délégation hôte des possibilités d'investir en Tunisie. Le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, le gouverneur de Médenine et des membres de l'ARP ont également effectué une visite dernièrement à ce parc.

