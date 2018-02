Cote d'Ivoire: Toulepleu - Après une tornade Bawombli et Basobli dans la détresse depuis un mois

Les villages existent toujours. Du moins en ce qui concerne les appellations et les habitants. Pour les habitations, il y a des semaines qu'ils ont disparu. Idem pour les greniers. C'était dans la nuit du 18 au 19 janvier 2018.

Aux environs de 1 heure du matin. Cette nuit-là, un orage s'abat sur les deux villages de la sous-préfecture de Tiobli.

Les populations sont tirées de leur sommeil. On essaie de s'abriter comme on peut. On essaie surtout de mettre en sécurité les enfants et les femmes. Mais où ? Dans la prière. Le vent ravage tout sur son passage. Toit, toiture. Cases et greniers. Par miracle, il n'y aura pas de perte en vie humaine. « Sur le plan humain, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, il importe de signaler qu'une femme, dame Baïbo Fassédé Catherine, la présidente des femmes de Bawombli, a été blessée par une pointe de sa maison qui s'est écroulée sur elle et que les populations des deux villages sont encore sous le choc », explique le préfet de Toulepleu, Ibrahima Cissé. Il faut dire que la situation de sinistre des deux contrées est très préoccupante pour les autorités administratives et politiques. Ainsi que les fils et files de la région. Chacun, à son niveau, a apporté ce qu'il peut. Mais les dégâts ont atteint une telle ampleur qu'une aide de haut niveau est indispensable. « Les urgences concernent les vivres et les non vivres.

Les besoins en vivres se rapportent notamment au riz, à des bouteilles d'huile, au sel, aux cubes d'assaisonnement, aux pattes alimentaires, à du lait, à des boîtes de sardines, etc.

Relativement aux non-vivres, des nattes, matelas, seaux, bassines, effets vestimentaires, savons, sont nécessaires », note le préfet.

La ministre Anne Désirée Ouloto, fille du département et député de Toulepleu a déjà fait parler son cœur. Elle a pris en charge les soins des blessés et restitué les fournitures scolaires des élèves du village. Ainsi que les premiers secours.