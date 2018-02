Cote d'Ivoire: Amélioration du système sanitaire - Un milliard de F CFA investi dans les infrastructures de Bouaké

Au sortir de la grave crise politico-militaire qu'a traversée la Côte d'Ivoire durant plus d'une dizaine d'années, des établissements sanitaires urbains de premier niveau à base communautaire ont été complètement dégradés.

En vue de réhabiliter toutes ces infrastructures sanitaires sur tout le territoire communal, le Centre international de développement et de recherche (Cidr), la commune de Bouaké et la Direction régionale de la santé de Gbêkê ont soumis un projet dénommé «Politique communale d'amélioration de l'offre de service de santé primaire à Bouaké» à l'Union européenne (UE).

Celle-ci a, dans le cadre du 10e Fed, signé en 2011 une convention de financement avec le gouvernement ivoirien en vue de la mise en œuvre du Projet d'appui à la redynamisation du système de santé ivoirien (Parssi). Lequel projet soumis à l'Ue, en juillet 2014, a été retenu et a fait l'objet d'une convention de financement de 800 millions de F Cfa. Avec un apport de la mairie de 200 millions de F Cfa. Soit un financement total d'un (1) milliard de F Cfa.

L'exécution du projet qui a duré trois ans (2014 à 2017) s'est faite sur le terrain à plus de 90%. Ce sont au total dix centres de santé urbains qui ont été réhabilités et équipés en matériel biomédical, la dotation d'une ambulance médicalisée utilisée en pool, l'installation d'incinérateur bio-médical, etc.

«Toutefois, de nombreux défis demeurent afin d'assurer d'une part la consolidation et la durabilité des résultats acquis par le projet, et d'autre part s'inscrire dans les objectifs des autorités sanitaires ivoiriennes, qui sont de rapprocher les services de santé des populations », a reconnu Dofèrègouô Soro, chef du projet.

C'est ainsi qu'un atelier bilan a été organisé jeudi et vendredi derniers, dans un réceptif hôtelier de Bouaké. Ce qui a permis aux participants de partager les résultats du projet, d'en tirer les enseignements et enfin d'engager des discussions sur les moyens et les stratégies à mettre en œuvre pour garantir la durabilité des acquis obtenus.

La mairie qui est la grande bénéficiaire n'a pas caché sa satisfaction par la voix de sa représentante, Jacqueline N'Guessan, 3e adjoint au maire. «Tous ces acquis dans le domaine sanitaire ont profité à nos populations qui ont pu bénéficier de soins adéquats dans des structures de qualité. Nous sommes les plus heureux et nous souhaitons bénéficier d'autres projets car les besoins sont énormes », s'est-elle réjouie.