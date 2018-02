Ghana: Monnaie unique dans l'espace CEDEAO - Des Chefs d'Etats se réunissent le 21 février à Accra

A noter que, cette rencontre fait suite à celle tenue, le 24 octobre 2017, à Niamey au Niger et qui avait instruit le Comité ministériel chargé du suivi et de l'accélération de ce processus, d'organiser dans un délai de 3 mois, une réunion au cours de laquelle une nouvelle feuille de route sera soumise aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), le Président ivoirien Alassane et ses pairs du Ghana Akufo-Addo, du Niger, Mahamadou Issoufou, et du Nigeria, Muhammadu Buhari se réuniront, le mercredi 21 février 2018, à Accra au Ghana, afin d'examiner la question, indique la Cedeao.

