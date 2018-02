Cote d'Ivoire: Tournoi UFOA féminin zone B - Les Éléphantes se qualifient pour les demi - finales

La sélection nationale féminine de football a obtenu son ticket pour les demi-finales de la compétition qu'elle dispute à domicile depuis le 14, et ce, jusqu'au 24 février.

Les Éléphantes joueront les demi-finales du tournoi de l'UFOA B ce mercredi. Les filles de l'entraîneur Touré Clémentine ont réalisé une large victoire (7-0) hier, face au Niger. Pour cette rencontre, le staff technique avait remanié son équipe en mettant au repos les ténors que sont Nahi Estelle José, Coulibaly Djelika et Tokpoledo Rolande.

Cela n'a pas empêché l'équipe ivoirienne de prendre les choses en main, dès le coup d'envoi de la rencontre. Les Nigériennes n'ont résisté que douze petite minutes. Ensuite, Tia Inès, l'attaquante ivoirienne, est victime d'une faute. Zoté Nina Kpaho se charge d'exécuter le coup-franc excentré et oblige la gardienne du Niger à faire une faute de main qui permet aux Ivoiriennes d'ouvrir la marque (1-0, 12e). Tout ce que demandait le public du Parcs des sports pour vibrer. Leur plaisir ne se limitera pas à ce premier but. Car trois minutes plus tard, l'autre attaquante ivoiriennes, Christine Lohouès, profite d'un centre d'Inès Tia, pour placer une tête plongeante qui laisse pantois, Aïchatou Zatao (2-0, 15'). Les Ivoiriennes continuent de bousculer, mais pèchent dans la finition jusqu'à la pause.

A la reprise, Touré Clémentine sort Diakité Binta pour Aby Emmanuela ; cette dernière va obliger la défense nigérienne à faire un autogoal (3-0, 58e). Une perte de balle du Mena dames et les Ivoiriennes partent en contre. Kpaho Zoté Nina déboussole la défense nigérienne, sert Inès Tia au cœur de la défense nigérienne. L'Eléphante n'a aucune peine à inscrire le 4e but des Ivoiriennes (59e). Tia Inès, insaisissable, se charge, à la 65e, d'offrir le cinquième but à son équipe. Une superbe reprise de volée sur un travail remarquable d'Aby Emmanuela. Deux minutes plus tard, Essoh Nadège, apporte son grain de sel (6-0, 67e). Elue meilleure joueuse du match, Tia Inès va clore le festival des Ivoiriennes à la 90e mn du match, portant à 7 la moisson de la Côte d'Ivoire. Un score large qui permet aux Ivoiriennes de terminer première de leur poule. Au parc des Sport de Treichville, le Ghana a eu raison du Burkina Faso (4-1). Le Ghana termine ainsi à la seconde place.