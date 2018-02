Cote d'Ivoire: Coopération RDR-PCC - 20 cadres républicains bientôt en formation en Chine

Outre l'ancien ministre, la délégation du Rdr comprenait l'ex- ministre Babaud Darret, Mmes Yao Madiara Coulibaly et Litse Touré Massandjé et le Pr David Soro.

A en croire le chef de la délégation, Diakité Coty Souleymane, vice-président chargé des militants de l'extérieur, également chargé de la région du Kabadougou, la mission avait pour objectif le partage d'expériences portant sur la gouvernance de la Côte d'Ivoire et de la Chine, du Parti communiste chinois (Pcc) et du Rassemblement des républicains (Rdr) et les perspectives de coopération entre ces deux partis politiques au pouvoir dans leurs pays respectifs.

20 cadres du Rdr devraient se rendre très prochainement en Chine pour bénéficier de l'expérience du Pcc. Et ce, après le séjour du 28 janvier au 3 février, d'une forte délégation du parti au pouvoir dans les villes de Beijing et Xia'men en Chine.

