Cote d'Ivoire: Tadelé Barega, patron Ethiopian airlines à Abidjan

interview

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines desservira à partir du 10 mai 2018, Abidjan-New York. Entretien exclusif sur la question avec Tadelé Barega, Directeur régional à Abidjan de la compagnie où il travaille depuis 22 ans. Il a servi dans plusieurs pays et capitales avant Abidjan.

Pourquoi Ethiopian Airlines a-t-elle décidé de desservir la ligne Abidjan-New York ?

En tant que compagnie aérienne panafricaine qui est la plus importante du continent, nous nous engageons à fournir une connectivité aérienne dont les Africains ont grandement besoin pour voyager à l'intérieur du continent et dans le reste du monde.

Nous cherchons également à fournir une connectivité aérienne aux voyageurs qui se rendent dans le continent à partir du reste du monde, stimulant ainsi le tourisme, le commerce et le développement économique de l'Afrique.

Le nouveau service aura également un effet d'entraînement en ce qu'il stimulera davantage l'investissement et la création d'emplois, créant ainsi de meilleures perspectives de croissance pour la Côte d'Ivoire et les pays de la région ainsi que leurs citoyens.

Qu'est-ce qui va changer en termes d'offres de passagers par rapport à d'autres compagnies qui voyagent déjà sur le même trajet? Le prix des billets ? Le confort des avions?

En tant que compagnie aérienne qui opère dans le secteur de l'aviation en Afrique depuis plus de 70 ans, nous connaissons mieux l'Afrique que tout autre transporteur. Nous offrons un service quatre étoiles avec un équipage de conduite bien formé à bord de nos vols.

Les passagers vont définitivement apprécier notre hospitalité éthiopienne aromatisée africaine qui les attend pendant qu'ils volent avec nous.

En ce qui concerne le confort de nos avions, je voudrais mentionner que nous sommes parmi les rares compagnies aériennes au monde à exploiter simultanément les B787 et A350, les deux avions les plus avant-gardistes.

Au moment où nous parlons, nous exploitons 21 B-787 et 6 Airbus-A350, et nous en avons plus sur commande.

Ces avions offrent un confort à bord supérieur et inégalé grâce à leurs caractéristiques uniques telles que les plus grandes fenêtres du ciel, un plafond élevé, moins de bruit, un éclairage distinctif et une humidité de l'air élevée ainsi qu'une réduction de 20% du carburant.

En tant que leader de la technologie aéronautique en Afrique, nous avons investi massivement dans l'acquisition de la flotte la plus avancée technologiquement de l'industrie, et nous continuerons à le faire, afin de proposer à nos clients la meilleure expérience de voyage possible.

En ce qui concerne le prix, nous offrons des prix compétitifs avec un meilleur service à bord de nos avions.

Nous travaillons pour obtenir un bon tarif de promotion et publier le moment venu.

À Abidjan, où peut-on trouver les agences de l'entreprise ? Pareil pour New York...

Notre bureau de la ville d'Abidjan est situé au Plateau, avenue Chardy Immeuble le Paris au rez-de-chaussée. Nous nous avons un bureau également à l'aéroport d'Abidjan situé à Port Bouet, ( Aéroport Félix Houphouët-Boigny, au 01 BP 5897 Abidjan 01 ) .

Le bureau de l'aéroport de Newark se trouve au 18 terminal B, aéroport international Newark Liberty de niveau 3, Newark NJ 07114.

Quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture, et les différents contacts de vos agences ici à Abidjan et à New York?

Le bureau régional d'Abidjan est ouvert de 08h00 à 16h00. Du lundi au vendredi. Et il est ouvert de 09h00 à 12h00 le samedi.

Notre bureau de l'aéroport est ouvert du lundi au dimanche de 07:00 à 16:00. Le bureau de la ville d'Abidjan est fermé les jours de fête alors que le bureau de l'aéroport est ouvert.

Contact d'OTC à Abidjan: Tél: (+225) 20 21 93 32, Fax: (+225) 20 21 90 25; Email: abjres1@ethiopianairlines.com. Aéroport d'Abidjan Contact: Tél: (+225) 05 06 32 94; Email: ABJAPT@ethiopianairlines.com. Newark Contact: Tél: 973 3530223; Fax: 973 3530222; Email: NYCAPT@Ethiopianairlines.com

Le vol inaugural Abidjan-New York aura lieu le 10 mai 2018. Quels seront les temps forts de cette cérémonie? Combien de personnes seront à bord de ce premier vol? Et quelles sont les conditions de réservation?

Le détail de la cérémonie est planifié conjointement avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et il sera divulgué au public très bientôt.

Au-delà d'un simple vol aérien, qu'est-ce que Ethiopian Airlines peut-elle apporter en Côte d'Ivoire?

En plus d'offrir une option supplémentaire de connectivité aérienne pour les passagers qui volent d'Abidjan à New York et vice-versa, notre service catalysera également la croissance économique, le commerce, le tourisme et la création d'emplois pour la Côte d'Ivoire et les pays de la région.

Nous introduirons également dans la région des technologies de vol ultramodernes, exploitées par des professionnels de l'aviation hautement qualifiés et formés dans le principal centre de formation aéronautique du continent, à savoir l'Ethiopian Aviation Academy.

Comment Ethiopian Airlines compte-t-elle aider Air Côte d'Ivoire à atteindre la même altitude (aussi réussie qu'elle soit)?

En tant que compagnie aérienne qui milite pour une meilleure coopération entre compagnies aériennes africaines, et une plus grande part de marché pour les transporteurs, Ethiopian a forgé des partenariats avec des compagnies aériennes du continent incluant Asky , Malawian et autres, afin d'aider les pays africains à construire leurs propres transporteurs et développer l'industrie aéronautique en Afrique.

Au fur et à mesure que nous étendons nos carrefours vers différentes régions d'Afrique, nous cherchons à aider les transporteurs autochtones à fournir la connectivité à l'air aspiré dans leurs régions respectives, grâce aux partenariats que nous établissons avec eux.

Ainsi, il est dans le meilleur intérêt d'Ethiopian de soutenir les compagnies aériennes africaines, y compris Air Côte d'Ivoire, et les voir réaliser leur plein potentiel, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour nous tous.

C'est dans cet esprit que nous préconisons une meilleure coopération entre les Africains pour développer leurs transporteurs en mettant en œuvre le marché unique du transport aérien africain lancé lors du récent sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba. Nous prospérerons mieux si nous sommes solidaires et travaillons pour le bien commun.

Quel est votre message aux autorités ivoiriennes ou même africaines qui préfèrent prendre des compagnies européennes, au lieu de choisir les compagnies africaines?

Je voudrais inviter ces voyageurs et autorités à essayer Ethiopian Airlines et voir la différence. Nous nous efforçons toujours de fournir la meilleure expérience de voyage possible à nos clients, et nous croyons que nous offrirons un meilleur choix pour les voyageurs qui partiront d'Abidjan à New York et inversement.

Nous sommes des leaders de la technologie aéronautique sur le continent, et nous proposons des services à quatre étoiles avec des avions ultramodernes, hautement efficaces et respectueux de l'environnement avec un âge moyen de la flotte de cinq ans.

En choisissant un transporteur africain comme le nôtre, les Africains apporteront plus d'avantages pour leur continent en termes de plus grande part de marché pour les transporteurs africains et de croissance économique pour l'ensemble du continent. Donc, j'invite les passagers africains, mais aussi les passagers des autres nationalités et continents, à voler Ethiopian Airlines.

Quel est votre dernier mot?

En tant que la plus grande compagnie aérienne en Afrique, nous réalisons que nous avons la responsabilité de diriger la croissance de l'industrie de l'aviation sur le continent, et de créer une meilleure connectivité aérienne pour tous les Africains. C'est pourquoi nous proposons cette nouvelle route aux voyageurs vers la Côte d'Ivoire.

Je voudrais également réitérer que tous les pays et transporteurs africains doivent collaborer et travailler ensemble pour développer l'industrie aéronautique en Afrique.

Nous devrions tous nous engager à réaliser le marché unique du transport aérien en Afrique, ce qui créera de meilleures perspectives de croissance pour toutes les compagnies aériennes africaines.