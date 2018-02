Afrique: Manuel Sapunga Mbara - Le gardien de Leones Vegetarianos

Il a été l'homme du matche à Nairobi il y a une semaine contre le Gor Mahia local malgré la défaite de son équipe 2-0. Ses exploits ont permis à son équipe de conserver des chances de qualification pour les 16es de finale de la Ligue des champions Total, à l'issue du match retour du tour préliminaire prévu ce mercredi 21 février 2018 au stade de Malabo dès 16h GMT.

L'équipe menée par l'entraineur Camerounais Ndigui Ceda, rêve de se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue des champions Total et compte sur le soutien de son public pour y parvenir. « Mes coéquipiers peuvent compter sur moi.

Le plus important pour nous ce sera de nous donner à fond et de tout faire pour marquer très vite un but et faire douter notre adversaire, parce qu'il est question de le faire douter dès l'entame du match, si on veut passer le tour préliminaire», recommande Manuel Sapunga Mbara.

Depuis sept ans, il travaille à écrire l'histoire des Leones Vegetarianos. Il a vécu des moments de joie, comme lors du sacre de son équipe comme champion de la Guinée Equatoriale en 2017, mais également des moments moins heureux, comme cette défaite à l'aller à Nairobi face à l'emblématique Gor Mahia du Kenya.

Pour ce gardien de buts de 26 ans, qui attend toujours de bénéficier d'une exposition internationale, un exploit en match retour face au Gor Mahia sera peut-être un catalyseur.

C'est déjà spécial de garder les buts de son club dans la plus importante des compétitions continentales interclubs. Il peut à nouveau rêver de sélection nationale, lui qui n'a livré jusqu'ici que quelques matches amicaux avec le Nzalang Nacional, l'équipe fanion de la Guinée Equatoriale.

Et pourtant, rien ne laissait présager un destin de footballeur à celui qui, selon toute vraisemblance, était promis à une carrière de diplomate, son père en étant un. Formé au Cameroun, c'est à Leones vegetarianos qu'il va s'imposer.

Ce mercredi, face au Gor Mahia, Manuel Sapunga Mbara espère jouer à fond sa partition dans l'odyssée de l'exploit dont rêve le football équato-guinéen en compétitions. Et pour ce faire, «il faudra tenir le plus longtemps possible et de manière ferme le but inviolé », prévient-il.