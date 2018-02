Togo: « Un gouvernement de salut public débouchant sur un changement de régime », un passage obligé, selon professeur Goeh-Akué

Aussi, a-t-il souhaité que « nos textes de loi soient fondés sur notre histoire, notre culture et notre milieu ». L'Historien préconise même une prestation de serment de nos élus en tenant compte de nos coutumes, et devant les divinités des sages, et non la bible...

On ne peut pas faire un dialogue au Togo et extraire cette entité là », relève-t-il avec regret. Il a donné l'exemple de la Conférence nationale souveraine où elle était là, puis est repartie pour revenir appuyer le système en place.

S'il est d'avis que l'on n'aille « pas à ces discussions pour juger quelqu'un, mais un changement de régime avec un gouvernement de salut public, où on prend toutes les compétences où qu'elles soient. Nous devons changer et mettre notre foi là dedans ».

