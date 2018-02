Afrique: Badarra Sarr - Nous sommes prêts pour l'exploit

interview

L'entraîneur du club sénégalais Mbour Petite Côte se dit prêt à renverser la vapeur à domicile face aux Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane, vainqueurs 1-2 en match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total.

A quelques jours de la manche retour, comment la troupe prépare cette rencontre contre Berkane ?

Bien, très bien même. Nous savons que nous aurons en face une équipe talentueuse et bien préparée. Mais nous avons des atouts.

D'ailleurs, lors de la manche aller, nous avons réussi à ouvrir le score mais malheureusement, des faits de jeu indépendants de notre volonté, ont permis à l'adversaire de refaire son retard et de remporter le gain de la partie.

Les joueurs savent qu'ils ont les moyens de passer ce cap et sortir une équipe où évolue le meilleur joueur et buteur (Ayoub El Kaabi) du dernier CHAN Total, ce serait quelque chose de grand. Et croyez-moi, ils sont conscients de la portée d'un tel exploit.

Lors de la manche aller, vous n'avez fait que visionner votre adversaire et maintenant que vous avez joué contre lui, à quel niveau, il est le plus redoutable ?

La RS Berkane joue bien au ballon et elle dispose de joueurs aux qualités physiques et athlétiques impressionnantes. Nous savons qu'il ne faudrait pas faire des fautes à l'entrée de notre surface de réparation.

Et aussi au vu de la taille et du gabarit, nous savons ce qu'il faut faire pour gagner la partie même si on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire.

Quelle a été la réaction des joueurs de Mbour PC face au meilleur buteur et joueur du CHAN Total 2018 ?

Ils ont été très motivés et je peux vous assurer que la présence de ce grand footballeur a impacté sur leur motivation.

Ils étaient super motivés mais ils sont restés dans les consignes donnés et je dois ici me féliciter de leurs attitudes irréprochables à tous points de vue. Maintenant, la manche aller est passée, il reste un match à jouer et à gagner mercredi à domicile.

Jouer à domicile, est-ce aussi un couteau à double tranchant ?

C'est vrai mais je préfère toujours avoir les supporters à nos côtés et je sais qu'au-delà de la ville de Mbour, de la région de la Petite Côte, tout le Sénégal sera derrière notre équipe pour l'aider à franchir cette étape. Les joueurs et les supporters doivent savoir être patients et prêts à apporter un plus.

Il ne s'agit pas d'être des spectateurs mais les joueurs souhaitent avoir des supporters qui vont les pousser de la première à la dernière minute du match. C'est ce que nous avons vu lors de la manche aller avec des supporters de Berkane qui ont été à fond derrière leur équipe même quand leur équipe était menée au score.

Quelle stratégie allez-vous mettre en place ?

Je ne vais pas révéler notre schéma tactique mais ce qui est sûr et certain nous avons des atouts à faire valoir. Il y a de la qualité dans notre équipe et dès le coup d'envoi de la partie, l'équipe de Mbour PC va chercher la victoire qui pourra la qualifier au second tour de la Coupe de la Confédération Total.