Ile Maurice: Navigation et protection marine - Maurice accueille la 5e réunion du Groupe de coopération régionale africaine

communiqué de presse

Maurice accueillera la 5e réunion du Southern African Regional Cooperation Group on Safety of Navigation and Marine Environmental Protection (SAGNEP) les 21 et 22 février 2018. Organisée en collaboration avec ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine, cette réunion se tiendra au Cyber Tower 1 à Ebène. L'ouverture aura lieu le 21 février en présence du ministre de tutelle, M. Premdut Koonjoo.

Une cinquantaine de délégués mauriciens et étrangers y seront présents. Plusieurs questions seront abordées notamment la présentation des rapports nationaux couvrant la sécurité de la navigation, la protection environnementale marine, les renseignements relatifs à la sécurité maritime, les projets nationaux et régionaux, et les défis ; la coopération régionale ; le renforcement des capacités ; l'amélioration de l'environnement marine ; le plan d'audit de l'Organisation Maritime Mondiale ; et le plan régional sur le déversement du pétrole.

Le SAGNEP

SAGNEP est un groupe de coopération régionale traitant des questions liées aux aides et à la sécurité de la navigation dans n'importe quelle région du continent africain, et vise, entre autres, à créer un forum de discussion sur des questions d'intérêt mutuel liées à la sécurité de la navigation et à la protection du milieu marin; promouvoir la coopération en matière de formation pour atteindre les normes requises, y compris le développement des compétences et la recherche; et promouvoir la sensibilisation quant à la nécessité d'établir des aides internationales aux services d'information sur la navigation et la sécurité maritime.

SAGNEP regroupe 22 Etats membres dont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burundi, les Comores, le Congo, l'Ile de la Réunion, le Kenya, Madagascar, le Malawi, les Maldives, Maurice, le Mozambique, la Namibie, la Norvège, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie, l'Ouganda, les Iles St Hélène, la Zambie et le Zimbabwe.