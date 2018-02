Togo: Des supputations l'envoient déjà à la primature en cas de transition

Si depuis lors, son nom n'a plus apparu dans les différentes étapes qui ont conduit jusqu'à l'ouverture du dialogue ce lundi 19 Février 2018, l'ancien ministre de l'Administration territoriale, connu pour son sens de négociation et de son talent de bon communicateur, est apparu ce jour à la surprise générale à l'ouverture des discussions entre les 14 délégués des deux parties en conflit.

L'ancien homme à tout faire de Faure Gnassingbé, Pascal Akoussoulèlou Bodjona, on le sait, a été des premières personnalités consultées par le président Ghanéen, Nana Akufo Addo, quant il a pris sur lui de faire la médiation entre les frères togolais embourbés dans une crise politique depuis plus de six mois déjà.

