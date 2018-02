Cote d'Ivoire: Incidents de Bloléquin - Le ministre de l'Intérieur veut engager des poursuites

Un gendarme et un civil tués, trois blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan provisoire que fait le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité des événements survenus, le 17 février à Bloléquin (chef-lieu de département de la région du Cavally).

Dans son communiqué, le ministre en charge de la sécurité indique que c'est suite à un contrôle de routine à un barrage à l'entrée de cette ville de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qu'un conducteur de mototaxi a été atteint d'une balle. Celui-ci mourra des suites de ces blessures. C'est ce premier incident qui a mis le feu aux poudres.

Les populations révoltées se sont d'abord ruées sur le poste en cause avant de foncer sur la brigade de gendarmerie et les résidences du préfet et du sous-préfet de la ville pour les piller et les saccager. Le même sort sera réservé à d'autres édifices publics et privés.

Pour rétablir l'ordre, des éléments des Forces de défense et de sécurité ont été immédiatement déployées sur les lieux et le calme est revenu à Bloléquin.

Sidiki Diakité n'entend cependant pas en rester là. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compte faire ouvrir une enquête qui situera toutes les responsabilités. Toutes les personnes mêlées à ces graves incidents seront poursuivies devant les tribunaux afin qu'elles répondre de leurs actes.