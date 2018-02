Cote d'Ivoire: Ligue1 (14e journée) - La bonne affaire de Bouaké Fc

Considérée comme le choc de ces matches avancés de la 14e journée, la rencontre Asi d'Abengourou-Sporting club de Gagnoa n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes ont coupé la poire en deux (0-0). En confiance après avoir éliminé l'Asec, quelques jours auparavant, en coupe de la Ligue, Diaby Souleymane et ses coéquipiers ont buté sur la tactique mise en place par Koffi Firmin et ses joueurs. Un nul qui ne fait pas l'affaire des deux clubs. Surtout le Sporting club qui perd sa 3e place au profit de l'Afad. L'Asi d'Abengourou prend un point, mais ne bouge pas de la 10e place.

Bouaké Fc a réussi une belle opération, samedi dernier, à l'occasion de la 14e journée marquant la deuxième phase de la Ligue1. A domicile, devant leur public, Adama Bakayoko et ses coéquipiers ont dominé le Stade d'Abidjan (1-0). Une précieuse victoire qui permet au club de la région de Gbêkê de s'installer provisoirement à la deuxième place, derrière l'Asec mimosas. Révélation de la première phase du championnat où il a enregistré six victoires, trois nuls et quatre défaites, Bouaké Fc affiche ses ambitions pour la suite de la compétition. Ce qui n'est pas le cas de son adversaire, le Stade d'Abidjan, qui enregistre sa septième défaite de la saison et reste à la 11e place.

