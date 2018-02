Mali: Sécurité alimentaire - 19 milliards FCFA pour juguler la mauvaise pluviométrie et sauver 2 millions de personnes

Les Aigles dames ne cachent pas leur intention de monter sur la plus haute marche du podium, à l'issue de cette… Plus »

S'y ajoutent le rachat de 13 121 tonnes de riz précédemment achetées sur emprunt, l'achat d'aliments bétails pour environ 4 milliard 900 et la prise en charge des frais d'approche, de formation, de communication, de prestation des ONG et de suivi évaluation.

Pour y faire face, Oumar I. Touré fait savoir que le Commissariat à la sécurité Alimentaire a entrepris une série de mesures. On peut citer : la production d'une note pour une communication en conseil de ministre ; une requête au gouvernement à travers le ministre de l'économie et des finances pour le financement des opérations de reconstitution des stocks nationaux à hauteur de 25 000 tonnes de céréales, le financement de l'Enquête ENSAN.

L'heure est à l'urgence ! L'Etat doit agir et mobiliser les quelques 19 milliards de francs Cfa nécessaires pour subjuguer les effets de la mauvaise pluviométrie et sauver les quelques 2 millions de personnes vulnérables en période de soudure.

IL urge d'apporter une assistance alimentaire aux 700 000 personnes qui ne peuvent attendre. Ce que confirme le ministre-commissaire à la sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré. Selon lui, cette année est particulière en termes d'insécurité alimentaire. À ce jour, les stocks d'intervention et de souveraineté de l'Etat sont à un niveau bas et même très bas.

