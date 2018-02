Mali: Projet Agro-industrie - Des opportunités pour créer des entreprises formelles

Selon le promoteur Tahirou Sy , le projet Agro-industrie offre des opportunités pour créer des entreprises formelles. Il souligne l'importance du projet agro-industrie de fabrication de panneaux particules, des mobiliers de bureaux et de maison à partir de la paille de riz de la Société Sadasy-Sa , lequel va offrir des opportunités d'affaires.

Pour M.Sy, la réalisation de ce projet va permettre la création de 200 emplois. Il valorisera le secteur agricole en procurant de la valeur aux résidus agricoles considérés. La collecte industrielle de la paille, rendue possible par le projet permettrait de mettre à la disposition des éleveurs ou unités d'aliments bétail plus d'un million de tonnes de paille bottelée correspondant au besoin en fourrage de plus de 250 000 bovins.

« Ce projet vise également à créer des entreprises formelles, des emplois et diminuer les importations massives de mobiliers en bois en provenance des pays côtiers de l'UEMOA et d'Asie », a indiqué Tahirou Sy.

Selon lui, le projet agro-industrie de fabrication de panneaux particules, des mobiliers de bureaux et de maison à partir de la paille de riz de la Société Sadasy-Sa est une première en Afrique à ce jour. Cette unité industrielle s'intègre parfaitement dans un néo-système industriel en chantier. Elle va permettre de rentabiliser les investissements publics. En outre, le promoteur Tahirou Sy fait valoir que ce projet est très innovant et s'inscrit dans un cycle de durabilité et de protection de l'environnement.

Il faut rappeler que le projet Sadasy-SA est un investissement de plus de 16,2 milliards de FCFA. Son financement est assuré en grande partie par Industrial Développement Corporation of South Africa (IDC) d'une part et d'autre part par les différents actionnaires de la Société et des Banques locales.