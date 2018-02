Mali: Appels téléphoniques - Le 3è operateur Télécel promet une baisse des coûts

Cette démarche commerciale trouve son fondement selon Dimitri Ouédrago , en ce sens que : « Conformément à ce que nous avions signifiés lors du lancement de nos activités de la marque Telecel, la contribution de notre groupe sur le marché commence donc à se faire ressentir parce qu'on voit que le marché commence à bouger, on voit qu'il y a une concurrence qui commence à s'installer. Notre promesse se concrétise avec la mise en place d'un kit à 500FCFA, 4500 FCFA de crédits offerts et 500% de bonus valable pour 30 jours », a-t-il fait savoir.

« Le marché malien des télécommunications est un marché dynamique où il y a une forte attente. Nous allons contribuer effectivement à améliorer le jeu de la concurrence en offrant des services très compétitifs et qui vont donc améliorer et soulager le quotidien des maliens.

« Pour le lancement, la tarification que nous offrons est de 1FCFA à la seconde vers tous les réseaux sachant qu'aujourd'hui quand on regarde sur le marché, les tarifs sont l'ordre de 1,10 FCFA. On a quand même une réduction qui n'est pas loin de la moitié des tarifs qui sont pratiqués sur le marché. Cela va contribuer à développer le pouvoir d'achat du peuple frère malien », a indiqué Dimitri Ouédrago.

Selon lui, le plus important aujourd'hui, c'est que les Maliens vont pouvoir, à compter d'aujourd'hui, passer des appels à des tarifs beaucoup plus intéressants puisque pour le lancement, la tarification que Télécel offre est de 1 F la seconde vers tous les réseaux.

