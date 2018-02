Mali: Telecel lance ses activités commerciales

Comme annoncé depuis décembre 2017, les responsables de la société de téléphonie mobile « Telecel » viennent de lancer officiellement leurs activités d'opérations commerciales à leur siège sis à Hamdallaye ACI 2000. C'était le jeudi 15 février 2018, en présence du président du conseil d'administration (PCA) de Telecel Mali, Apollinaire Compaoré.

Pour immortaliser cet événement promotionnel, Apollinaire Compaoré s'est essayé à un marketing commercial en servant les deux premiers clients. Il s'agit notamment de Adama Diakité, comptable de formation et Koumbéli Samaké, commerçante. Ces nouveaux usagers ont eu leurs kits (téléphone portable, puce, T-shirt) des mains du PCA.

Visiblement heureuse d'avoir reçu le kit de Telecel, la cliente Koumbéli Samaké, « souhaite bon vent à Telecel, les invite à bien accueillir les clients, à réduire le coût de la communication et de la connexion.».

Aussi, s'y ajoutent 500 premiers clients qui ont tous eu le même kit pour avoir payé seulement 500 FCFA comme prix de la carte SIM Telecel. Ce signifie que l'opération commencée va se poursuivre.

Après avoir remis les kits Telecel aux deux premiers clients de la journée, le président du conseil d'administration de Telecel Mali, s'est adressé à la presse. Pour la circonstance, Apollinaire Compaoré a rappelé que l'un des objectifs de Telecel est de contribuer pour que le téléphone devienne moins cher qu'avant pour tous les Maliens. « Au Burkina Faso, notre slogan est offrir plus. Donc, on est venu au Mali pour offrir plus. Et puis on va offrir plus. Le Mali est très bien et je me sens malien. Nous allons faire en sorte que la concurrence puisse apporter quelque chose pour les consommateurs», a-t-il promis.

Sur la même lancée, le directeur général de Telecel Mali, Souleymane Diallo a précisé que cette cérémonie consacre l'ouverture commerciale, le lancement des activités commerciales par la vente des produits et services de Telecel au Mali. « Aujourd'hui, nous avons voulu faire plaisir à la population et aux consommateurs et nous offrons des téléphones gratuits pour les 500 premiers clients de la journée à condition d'acheter une puce Telecel vendue à 500 FCFA et qui comprend 4500 FCFA de crédits offerts avec 50 SMS », a-t-il expliqué.