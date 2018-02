Sénégal: Procès de Khalifa Sall - Relaxe requise pour les comptables

« Mes clients n'ont rien à faire devant ce tribunal », attaque maître Ousseynou Mbow. Mamadou Oumar Bocoum et Ibrahima Touré sont les seuls à comparaître libres. Le premier est depuis 2015 comptable des grands projets de l'Etat, le second travaille toujours à la mairie. « Ces deux fonctionnaires n'ont rien fait d'illégal. Ils n'ont fait que leur travail », explique l'avocat à la barre, qui poursuit : « Comme un cheveu sur la soupe, mes clients ont été impliqués dans une véritable association de malfaiteurs alors que ce ne sont pas des délinquants ».

La parole est à la défense au procès de Khalifa Sall et des 7 co-accusés ce lundi au Sénégal. Tous sont accusés de détournement de fonds public. Vendredi, le procureur a requis une peine de 7 ans de prison ferme contre le maire de Dakar et 5 milliards et demi de francs CFA d'amende. Le parquet a aussi requis la relaxe pour les deux comptables de l'Etat, chargés à la mairie de décaisser les fonds qui auraient été détournés. Ce lundi matin, c'est l'avocat de ces comptables, fonctionnaires du ministère des Finances, qui a entamé les plaidoiries. Il a clairement pris ses distances avec Khalifa Sall et demandé la relaxe de ses clients.

