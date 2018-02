Congo-Kinshasa: Des habitants de Pweto sensibilisés à la cohabitation pacifique

Les ONG dénonciatrices ont visé Vodacom, Orange, Airtel et Africell, qu'elles ont accusées d'avoir… Plus »

Le territoire de Pweto est le théâtre depuis un certain temps d'affrontements intercommunautaires entre les Twa et les Bantous, ayant occasionné le déplacement des populations. Mais plus de huit mille déplacés qui avaient fui leurs villages à la suite de ces affrontements sont déjà de retour.

«Ces échanges nous ont amenés à apaiser les esprits [des habitants de Lukwanzola et Lwanza] et à leur faire comprendre qu'ils n'ont pas de raison de s'impliquer dans des actions de protection, comme eux-mêmes s'imaginent», a rapporté M. Kalenga, soulignant toutefois la nécessité d'intensifier les patrouilles FARDC -PNC dans la zone.

