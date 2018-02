Cote d'Ivoire: Filière avicole - Un fonds de garantie pour améliorer la compétitivité des acteurs

« La convention permettra de financer des projets des aviculteurs par la mise en place d'instrument conjoint et efficace de suivi des bénéficiaires et par la suite du recouvrement des crédits consentis.», a expliqué le explique Olivier Kengue.

Il indique : «Tout le processus de mise en place du Fgsa a été suivi et complètement maîtrisé. Les documents d'orientation et les manuels de procédures de gestion disponibles ont été éprouvés et consolidés. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds après le financement des douze premiers aviculteurs en 2014 ».

Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, ce fonds vise à faciliter l'accès des opérateurs aux crédits bancaires susceptibles d'améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable.

L'accord de partenariat a été signé par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques Kobenan Kouassi Adjoumani et Olivier Kengne, directeur général de l'institution bancaire.

