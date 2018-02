Ile Maurice: Meurtre de Sailash Ramudu - Il n'aura pas eu le temps de célébrer sa première année de mariage

Sacrés Volants d'Or africains par le site africabadminton.com pour avoir récolté le plus de points… Plus »

Dans la journée du 17 février, trois personnes ont été arrêtées par la Criminal Investigation Division de Flic-en- Flac. Il s'agit d'un habitant de Floréal, âgé de 18 ans, et de deux mineurs domiciliés à St-Paul et Vacoas. Deux d'entre eux sont passés aux aveux. Mais du côté de la famille Ramudu, l'on attend de connaître les circonstances exactes de la mort de Sailesh. Mais, déjà, Nikesh Ramudu affirme qu'il est en contact avec un avocat au cas où la famille souhaiterait, dans quelque temps, contester l'enquête policière.

Nikesh revient sur le mois de juin 2017. Son frère Sailesh s'est marié. Et grâce à ses proches, ce dernier a eu droit à un somptueux mariage. «Il n'a même pas eu le temps de fêter sa première année de mariage. Ce n'est pas facile pour nous. Nous avons perdu celui qui était le plus jovial de nous tous. Il n'avait pas d'autre passe-temps que d'être avec ses proches. Il était toujours présent pour assurer l'ambiance lors des fêtes familiales», se rappelle Nikesh.

Il y a bien un élément qui fait sourciller les proches de Sailesh. Ce jeune homme de 29 ans avait, selon son frère, évoqué un différend qu'il avait eu avec un important homme d'affaires de l'Ouest quelques jours avant sa mort. «Il ne m'a rien dit d'autre et je ne m'y suis pas attardé puisque c'était sans gravité », poursuit le frère aîné de Sailesh. Ce dernier en profite pour faire taire les rumeurs selon lesquelles son frère revenait d'une partie de cartes, les poches remplies d'argent.

Pour cet habitant de Chemin-Grenier, il est difficile d'accepter qu'un tel sort se soit abattu sur le plus doux de toute la fratrie. En effet, Nikesh avance que Sailesh n'a pas le sang chaud. «Il est très improbable qu'il se soit battu ou qu'il ait eu des ennuis. Dans le passé, il avait été victime de vol et il connaissait les coupables, il n'a rien voulu faire parce que pour lui, ce qui comptait c'était d'être en bons termes avec tout le monde. Il ne mérite pas un sort pareil», soutient Nikesh Ramudu.

Nikesh Ramudu est persuadé que les circonstances entourant le décès de son frère sont on ne peut plus louches. Il dit détenir des informations de son côté, mais qu'il attend que la police vienne, officiellement, i n f o r m e r les proches des éléments découverts dans son enquête.

