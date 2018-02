A 18 ans, Sirajeddine Chihi s'est présenté comme l'un des joueurs les plus doués, capable de s'inscrire dans les schémas tactiques de André Nagy : «j'ai eu quelques difficultés dans les catégories cadets, vu ma petite taille.

Il est bon de souligner que j'étais ramasseur de balles dans les matches du CSHL. J'ai vu évoluer Bousnina, Kasri, Tasco, Sebaï et Belarbi. Le hasard a voulu qu'après quelques années, j'ai joué avec eux. La persévérance, le travail et la détermination m'ont permis de progresser. La coupe de la FTF a été le point de départ de mon intégration avec les seniors, j'ai découvert la division d'honneur et j'ai réussi à accéder en Ligue 1 après un match. Mais en dépit de mes apparitions sporadiques, j'ai disputé mon premier match seniors avec le CSHL face à l'ESS à Sousse en 1989-90. L'arrivée du regretté Hmid Dhib m'a redonné la joie de jouer. J'ai joué comme axial et comme arrière gauche.

Cet entraîneur m'a rendu plus compétitif et c'est grâce à lui que j'ai été convoqué chez les olympiques et trois semaines après, j'ai été rappelé en sélection A. Je suis dans les nuages en 1991. J'ai côtoyé feu Berrekhissa, F. Rouissi, Ben Yahia, Nabil Maâloul, Adel Sellimi et Lotfi Rouissi. Nous avons fait une très bonne prestation aux Jeux africains et nous sommes battus en finale face au Cameroun».

La saison 1991-1992 a été pour Chihi une saison exceptionnelle puisqu'il a réussi à s'illustrer en Ligue 1 avec le CSHL et en équipe nationale guidée par Mrad Mahjoub. Le 27 novembre 1991, l'ex-libéro du CSHL a fait son baptême de feu avec le onze national face à la Côte d'Ivoire en réussissant une bonne prestation avec un nul (2-2) fort mérité.

«Mes débuts en Equipe de Tunisie furent une réussite à tous les niveaux. Je me suis investi pour arracher une place de titulaire. J'ai confirmé mes qualités techniques et surtout morales avec des joueurs de grande dimension. Et ce grâce à Mrad Mahjoub qui m'a fait confiance, surtout que je suis le seul joueur hammamlifois sélectionné.

Nous avons tout fait jour assurer notre qualification au Mondial américain mais nos deux nuls face à l'Ethiopie et au Maroc ont été fatals pour notre Equipe de Tunisie, ce fut une déception pour moi en dépit de notre 4e place fort méritée du CSHL en Ligue 1. J'ai été très touché moralement. Il a fallu ma rencontre avec Tarek Dhiab qui m'a encouragé à venir à l'EST en 1992, ce fut pour moi le choc, lorsque j'ai fait ma première séance d'entraînement avec ce glorieux club devant 8.000 spectateurs. J'était très ému. A l'Espérance, j'ai découvert un autre monde, une autre mentalité et une autre culture. C'est vraiment un club professionnel dans tous les domaines».

Avec Faouzi Benzarti, la saison 1993-1994 fut pour Chihi une étape très importante dans sa carrière, surtout qu'il a réussi à faire mieux qu'un autre ex-joueur du CSHL Temime Lahzami. Il a réussi à marquer dix buts avec l'EST. Son meilleur but fut contre le CAB.

«En effet, la saison 93-94 fut pour moi une saison exceptionnelle. Elle a été truffée de plusieurs titres : le titre national pour ma première année. La coupe d'Afrique des clubs champions a été remportée haut la main face à Ezzamalek, des satisfactions ont été à gogo avec le onze national en dépit de notre défaite face à l'Afrique du Sud en finale à Johannesburg. Je me souviens de cette finale retour. J'ai joué dans 3 zones : pivot, arrière gauche pour suppléer Tarek Thabet lorsqu'il attaque et être le premier attaquant dans les centrages, ce fut une rencontre très dure mais combien fort précieuse après avoir conquis le titre continental. Pendant cette période, j'ai eu plusieurs propositions de la part de clubs français, suisses turcs et chinois, mais les responsables sang et or m'ont empêché d'avoir cette chance de jouer à l'étranger, à ma grande déception. Aujourd'hui, je me dis pourquoi je n'ai pas eu le feu vert après avoir tant donné à l'Espérance».

Touché dans son amour-propre et démoralisé, Chihi a perdu le goût de jouer. La traversée du désert a été assez longue et l'a plongé dans l'anonymat. Cette injustice est restée dans sa mémoire. «C'est vrai, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, surtout après avoir raté plusieurs propositions de la part de grands clubs étrangers. J'ai perdu le goût du football. Je remercie mes coéquipiers et mon entraîneur Khaled Ben Yahia qui a tout essayé pour me repêcher, mais en vain. Ajouter à cela l'arrivée de Jawher Mnari qui a été pour moi une sonnette d'alarme pour ma carrière à l'EST. Mais après dix ans avec le club de Bab Souika, j'ai décidé de revenir à mon club d'origine, à savoir le CSHL en 2002, c'est la règle du jeu. J'ai tout gagné à l'EST. J'ai joué avec le club hammamlifois deux saisons et demi sous la conduite de Kamel Chebli et Férid Ben Belgacem. Nous avons fait une saison exceptionnelle pour sauver le club de la rélégation. En 2006, j'ai fait une courte carrière avec le club gafsien avant de prendre ma retraite footballistique.

Je saisis cette occasion pour remercier mes anciens entraîneurs tels que feu Nagy, Baba hmid, Mrad Mahjoub, Youssef Zouaoui, Kasperczak, Férid Ben Belgacem, Khaled Ben Yahia et Faouzi Benzarti qui m'ont donné leur conseils pour progresser et surtout être Sirajeddine Chihi», a conclu l'ex-pivot du CSHL, de l'EST et de l'équipe de Tunisie.

Evoquant les chances de l'équipe de Tunisie au prochain Mondial, Chihi a souligné que tout passe par le mental et la fraîcheur physique. Parlant de la situation de notre football, il a dit que c'est un problème de structuration, de confiance et d'arbitrage.

Enfin, Chihi a aussi évoqué le problème du CSHL qui, d'après lui, est dû à une mauvaise gestion entre les responsables du club et les joueurs.

Chihi est actuellement entraîneur à l'Académie de l'EST.