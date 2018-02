Tunisie: Départ raté des Etoilés...

Et c'est dommage de voir l'Etoile du Sahel rater le départ. Crispée, déconcentrée et manquant de la combativité nécessaire, l'équipe a évolué en deçà de ses moyens. On la croyait capable de faire le poids et sortir un match de haute tenue. Rien n'en fut. Les Etoilés donnaient, uniquement dans le troisième set, l'impression de vouloir remonter la pente, mais l'opposition des Qataris d'El Arabi était sincèrement trop forte. Jamais intimidés, les protégés du Tunisien Maouia Lajnef ont su se tirer d'affaire et sauter les écueils.

Ils ne pouvaient que donner du fil à retordre à leurs adversaires qui cédaient les trois sets de la rencontre : 20-25, 19-25, 22-25. Un résultat tout à fait logique.

Les Qataris d'El Arabi ont relevé le premier défi. Du coup, ils ont franchi un grand pas vers les quarts de finale.

Les Etoilés n'ont pas d'autre alternative : réagir ce soir face à Essalem d'Oman et s'imposer demain devant Al Hilal Assoudi pour passer. D'ailleurs l'ESS, hier au repos, a eu l'occasion d'observer ses deux prochains et derniers adversaires entrés en lice hier.

L'autre représentant tunisien, l'Espérance de Tunis, était sur du velours, comme on s'y attendait, pour sceller le sort de sa première rencontre face à la modeste formation d'Al Amen en sa faveur sur le score de trois sets à zéro. 25-14, 25-13, 25-13.

La qualification de l'EST qui figure dans une poule facile, au second tour, est certaine.

Les «Sang et Or» devaient hier en principe réaliser une seconde victoire en affrontant les Omanais de Sib et consolider ce soir leurs acquis avec un troisième succès certain au détriment de l'équipe irakienne de Bachmarka qui n'a pas les moyens de résister.

Résultats de la 1ère journée

Poule A

Ahly Benghazi Libye-Police Irak 3-0

Poule B

Errayen Qatar-Groupe Pétrolier Algérie 3-1

Essouihli Libye-Senjel Palestine 3-0

Poule C

Etoile du Sahel-El Arabi Qatar 0-3

Poule D

Borj Bourrarij Algérie-Sib Oman 3-2

Espérance de Tunis-Al Amen Soudan 3-0

Programme d'aujourd'hui

Salle Zouaoui

12h00 : Ittihad Assaoudi-Senjel Palestine

14h00 : Groupe Pétrolier Algérie-Essouihli Libye

16h00 : Sib Oman-Al Amen Soudan

18h00 : Espérance de Tunis-Bachmarka Irak

Palais des Sports El Menzah

14h00 : Ahly Benghazi Libye-Forces Royales Maroc

16h00 : Etoile du Sahel-Essalem Oman

18h00 : Al Hilal Assaoudi-El Arabi Qatar

L'ordre des quarts de finale

Le premier tour s'achèvera ce mercredi. La compétition s'arrêtera le jour suivant pour permettre aux huits qualifiés aux quarts de finale et aux équipes concernées par les matches de classement de la 9e à la 18e place de prendre un nouveau souffle et d'affûter leurs armes. Voici, par ailleurs, l'ordre des rencontre des quart de finales prévus l'après-midi du vendredi 23 février :

1ère pouleA-2e poule C/1ère poule B-2e poule D

1ère poule C-2e poule A /1ère poule D-2e poule B

Compétences tunisiennes

Nombreux sont les Tunisiens dans cette joute arabe. Certains s'occupent des destinées techniques, d'autres exercent en tant qu'experts alors que deux renforcent les rangs d'un club qatari et un club libyen.

Mounir Gara : entraîneur Ahly Bahreïn assisté par le préparateur physique Aymen Mnasli.

Saber Abderlwahed : entraîneur Ittihad Assaoudi, et à son côté le staticien Soufiène Jerbi

Maouia Lajnef : entraîneur El Arabi de Qatar assisté par Marouène Chkili et le kiné Wassim Hmissi alors que Seïf Lemjid évolue en tant que passeur.

- Hatem Tajouri entraîneur de Borj Bourrarij

- Amin Ben Brahim préparateur physique, Maher Ben Slama, kiné et le joueur Adem Oueslati figurent parmi la liste du club libyen d'Essouihli

- Foued Kammoun entraîneur de l'Espérance de Tunis assisté par Karim Ben Ayed.

Un Egyptien à la tête du comité de jury

L'Uavb a confié à l'Egyptien Foued Abdessalem la présidence du comité de jury rassemblant huit membres de divers pays. Ce comité se réunit à la fin de chaque journée pour procéder à l'homologation des résultats des recontres, et à l'étude des réserves techniques soulevées.

Invité de marque

Le président de l'Union arabe de volley-ball Ali Ben Rached Al Khalifa est attendu à Tunis le 22 février en compagnie du secrétaire général Jihad Khalfan, pour assister aux trois derniers matches de la compétition. Notons que Ali Ben Rached est le cinquième président qui s'installe sur le fauteuil de l'instance arabe. Celle-ci compte dix-neuf pays membres, dont douze de l'Asie et sept de l'Afrique.

Les participations tunisiennes dans les précédentes éditions ont été marquées dans la majorité par des coups d'éclat. Au total treize titres.

En voici les détails

- Club Sfaxien : huit fois présent et compte six titres acquis en 1983 à Rabat, 1985 à Sfax, 1999 à Rabat, 2000 à Sfax, 2008 à Benghazi et 2013 à Beyrouth. Classé deuxième en 1984 au Koweït et en 2011 à Ryadh et neuvième en 1989 à Bagdad.

- Espérande de Tunis : cinq fois présente, deux titres remportés à domicile en 2007 et 2014. Classée deuxième en 1978 à Tripoli, en 1996 à Ryadh et en 2008 à Benghazi.

- Etoile du Sahel : quatre fois présente, compte deux titres, le premier en 1995 à Tunis et le deuxième en 2016 à Sousse. Elle s'est contentée de la deuxième place en 2000 à Sfax et en 2007 à Tunis.

- Club Africain : Deux présences et deux titres en 1992 à Tunis et en 1994 à Beyrouth.

- Club Olympique de Kélibia : deux présences, un seul titre en 1998 à Beyrouth et classé quatrième en 2003 en Jordanie.