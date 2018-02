Congo-Kinshasa: Arrivé fin mandat, Fayulu renonce à ses émoluments

Les ONG dénonciatrices ont visé Vodacom, Orange, Airtel et Africell, qu'elles ont accusées d'avoir… Plus »

Pour bien d'observateurs, si tous les animateurs des institutions la République Démocratique du Congo, à savoir le Président de République, le Premier ministre, les ministres, les députés et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs province pouvaient emboiter le pas à Martin Fayulu, cela plusieurs centaines de millions de dollars d'économie par an pour Trésor public. Et partant, la CENI n'aurait plus à quémander des à l'extérieur pour l'organisation des élections.

« Je suis venus ici remettre de l'argent qui a été viré dans compte indument, à savoir mes émoluments du mois de janvier 2018, étant donné que mon mandat de député est terminé depuis décembre », a lâché le Coordonnateur de la Dynamique de l'Opposition, après fin de l'opération de renvoi de ses émolument de janvier et de prime de la session extraordinaire dans une banque de la place, avons cité Afriland First Bank Congo Démocratique, où sont logés comptes de l'Assemblée Nationale.

On a bien compté 5 millions cinq cent quatre vingt et un francs congolais de janvier 2018 reversés au trésor public.

