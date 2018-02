Congo-Kinshasa: Marche du 21 janvier 2018 - Plainte de la famille Kapangala contre le général Kasongo

Après une fin de non-recevoir réservée à la plainte contre inconnue déposée par leur avocat conseil, Maitre Kabengele, la famille de Decahade Thérèse Kapangala vient de porter plainte contre le général Sylvano Kasongo, commandant de la police/ville de Kinshasa, et des éléments sous commandement.

Pour la famille de l'aspirante religieuse catholique fauchée dans la concession de la paroisse Saint François de Sales, dans la commune de Kitambo lors de la marche du 21 janvier 2018 organisée par les laïcs catholiques, leur fille a été tuée par balle par des obéissant aux ordres de leur hiérarchie, représentée par le Commissaire Provincial de la police/ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo.

En attendant la suite judiciaire du dossier, le père de Dechade Kapangala, officier de police de son état, continue de vivre dans la clandestinité, de même que plusieurs membres de la famille. L'abbé curé de la paroisse Saint François des Sales, qui se trouve être un des oncles de l'illustre disparue, dénonce les menaces dont ils sont l'objet de la part des personnes non identifiées.

On rappelle que la famille de l'aspirante avait éprouvé beaucoup de peine pour retirer sa dépouille mortelle bloquée à la morgue de l'ex-hôpital Mama Yemo, à Kinshasa. Il avait fallu du temps pour obtenir la levée de la mesure. Famille Thérèse Kapangala Déchade, Avenue Matadi-Mayo, Quartier Commune de Kintambo, Ville de Tél + 243 814244949, 815147074, 820230500

Kinshasa, le 13 février 2018

A :

- Monsieur le Procureur Général de la - Monsieur l'Auditeur Général des FARDC;

Tous à Kinshasa/Gombe

Messieurs les plus hauts magistrats civil et militaire,

Concerne : Plainte contre le général Sylvano Kasongo, Provincial ville de Kinshasa et les éléments sous son commandement date du 21 janvier 2018 pour assassinat de Mme Thérèse- Kapangala Mwanza.

Après une plainte contre inconnue vous déposée par notre Conseil, Maître Kabengele Ilunga, usant des régies de sa d'Avocat, mais restée sans suite, même pas accusé de réception. Nous,

membres de la famille Thérèse Dechade Kapangala Mwanza, au vu éléments de preuve en notre possession, vous saisissons à nouveau la plainte contre le Général Sylvano Kasongo, Commissaire de la ville de Kinshasa et les éléments de la Police Congolaise sous son commandement pour l'assassinat de notre fille soeur prénommée en date du 21 janvier 2018.

En effet, en date du dimanche 21 janvier 2018, feu Thérèse- Kapangala Mwanza, Aspirante à la vie religieuse chez les Soeurs de Sainte Famille de Bengame, née le 09 septembre 1993, donc âgée de ans, résidant sur l'avenue Matadi-Mayo n°301 dans la commune Kintambo, s'est rendue à la Paroisse saint François de Sales participer à la messe comme dans ses habitudes chrétiennes, engagement à l'Eglise et aux activités paroissiales étant témoigné les différents fidèles.

En cette date, à la sortie de la messe, aux environs de 9 heures, éléments de la police nationale congolaise sous les ordres du Sylvano Kasongo, avait commencé à lancer des gaz lacrymogènes réprimer les chrétiens qui voulaient répondre à l'appel à la lancé par le Comité Laïc de Coordination. Ces chrétiens, de leurs pasteurs, n'avaient pas pu faire 20 mètres de marche à des rafales des gaz lacrymogènes, et s'étaient repliés dans l' de la susdite église pour leur sécurité. ils n'avaient en mains les crucifix, les chapelets et les rameaux, tout en exécutant chants en l'honneur de la Vierge Marie.

Se trouvant dans l'enseigne de la paroisse saint François de Sales ils se croyaient à l'abri des poursuites des éléments de la après que la grille d'entrée a été fermée, les éléments sous commandement du Général Sylvano Kasongo avaient parqué leur juste devant la grille et un élément de la police était monté ledit véhicule pour avoir accès à la vue de l'intérieur de concession de la paroisse. Y ayant eu accès, une voix semblable celle d'une femme avait ordonné : «Tirez», et l'élément de la armé qui était monté sur le véhicule avait commencé à tirer à réelles sur les chrétiens repliés dans l'enceinte de la paroisse ce, en rafale, atteignant mortellement notre fille et Thérèse-Dechade Kapangala Mwanza.

C'est en effet, dans ces circonstances de temps et de lieu qu' balle ciblée avait touché la victime, l'aspirante Thérèse - Kapangala, la transperçant la c$ote droits touchant le coeur sortant par le bras gauche. La victime était tombée sur place, avait rendu l'âme, pendant que les autres chrétiens, en vain, tentaient de la sauver, notamment le Docteur Sondji qui était place. Il est d'un intérêt d'insister sur le fait que la balle atteint la victime dans l'enceinte de la concession paroissiale, devant la porte d'entrée de l'Eglise. L'activité criminelle à s'était adonnée la bande à Suylvano Kasongo a laissé des impacts balles réelles encore visibles sur le mur de la paroisse.

Constatant le fait, car étant encore dans l'enceinte de la Paroisse, un de nous, l'Abbé Joseph Musubao, l'oncle de la victime et qui aussi célébrant principal de la messe du 21 janvier 2018, rapidement téléphoné à la Croix-Rouge et à la Monusco afin qu' l'aidassent à acheminer le corps de Thérèse à la morgue. il avait pu, peut-être miraculeusement, arriver à la morgue centrale de Kinshasa, où le corps a été enregistré le même dimanche, avec un d'identification remis au déposant du corps, contrairement au soutenu par un certain officiel selon lequel, ceux qui avaient le corps avaient pris fuite et que le corps n'était pas identifié même temps qu'il soulevait que la victime était amenée blessée.

Après cet assassinat, nous avons eu à souffrir pour parvenir embaumer et retirer le corps de notre fille et soeur. C'est donc aux diligences de notre Avocat Conseil que l'Auditorat Supérieur de Gombe fera une réquisition d'information à l'adresse du légiste au constat sur le corps de l'embaument et de la dudit corps à la famille.

C'est à la suite de cette réquisition que le corps de notre fille soeur nous a été remis en date du 08 février et il a été mis en en date du 09 février 2018 au cimetière Nécropole.

Le jour de l'enterrement, au retour du cimetière, entre 16 et heures, au moment où les gens passaient en file pour consoler famille représentée pour la circonstance par l'Abbé Joseph Musubao, celui-ci a eu entendre de la bouche de trois personnes inconnues lui, chacune à son passage, un même message de menace : « l'Abbé, vous avez commencé à compter les martyrs, vous en davantage».

Au vu des circonstances de l'assassinat de notre fille et des qui continuent à peser sur la famille, nous demandons à votre de mener une enquête pour élucider les raisons qui ont poussé Général Sylvano Kasongo à envoyer ses éléments tuer notre fille soeur, identifier le donneur d'ordre et l'exécutant de cet aux apparences de crime contre l'humanité parce que perpétré dans lieu protégé par les conventions de Genève, à savoir dans l'espèce, l'église.

Le faisant, vous aurez contribué à la bonne administration de la justice.

Ne doutant pas un seul instant des soins d'urgences que chacun vous accordera à la présente plainte, les plaignants vous prient croire à l'expression de leur haute considération.

Fait à Kinshasa, le 13 février 2018

Les plaignants :

1. Mme Mado 2. Abbé Joseph 3. Jean-René Mabwilo